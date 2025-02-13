Названо річ №1, яку потрібно робити перед тим, як їсти консервовану квасолю

Консервована квасоля є поширеним продуктом, який часто є у кожному холодильнику. Однак, перед споживанням такий продукт потрібно промити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Перед споживання консервовану квасолю варто промивати водою. Насамперед, ця практика допомагає контролювати кількість солі та рідини, які людина додає до своєї страви, що може мінімізувати ризик будь-яких проблем зі здоров'я.
Натрій зазвичай додають до консервованої квасолі не лише для смаку, але й для тривалого зберігання. Хоча це залежить від бренду, але 1/2 склянки консервованої чорної квасолі може містити від приблизно від 80 мг до 400 мг натрію.
Дієтолог Емі Девіс розповіла, що промивання консервованої квасолі видаляє до 40% вмісту натрію та змиває крохмалисту рідину, яка може змінити смак і текстуру страв.
Ще одна потенційна користь від промивання консервованих бобів полягає в тому, що вони можуть допомогти мінімізувати газоутворення та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом, часто пов’язані з рослинними білками.
Полоскання може зменшити кількість важких для перетравлення вуглеводів, і для багатьох людей це може допомогти зменшити здуття живота.
Деякі люди люблять використовувати рідину з консервованої квасолі для згущення соусів, супів і рагу.
Квасоля - справді джерело поживних речовин. Включення їх у свій раціон принесе користь для здоров’я.
Білок і клітковина, що містяться в консервованих бобах, уповільнюють травлення, що може допомогти регулювати реакцію організму на рівень цукру в крові та змусити вас почуватись більш ситими.
Це призводить до менш різких стрибків і падінь рівня цукру в крові.
Клітковина з квасолі також підтримує здоров’я кишечника, заохочуючи регулярність і живлячи хороші бактерії в кишковому мікробіомі. Це може навіть допомогти знизити рівень холестерину.
Консервована квасоля також містить багато мікроелементів, включаючи вітаміни, мінерали та фітонутрієнти.
Мінерали, такі як залізо, фосфор, калій і магній, містяться в значних кількостях у консервованих бобах. Ці поживні речовини у поєднанні з набором рослинних сполук у квасолі підтримують обмін речовин, імунну систему та здоров’я серця.
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