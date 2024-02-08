Названо речі, які заборонено тримати на кухні: можуть бути небезпечними

Антипригарний посуд

Використання сковорідок із чавуна та іржостійкої сталі є безпечним.

Однак, навколо антипригарних точаться суперечки. Все через хімікати, які використовуються в кухонному посуді. Якщо це дешеві матеріали, то вони можуть проникати в їжу під час приготування, що збільшує ризик розвитку небезпечних захворювань.

Надбитий скляний посуд

З часом чашки та тарілки можуть пошкоджуватись. Це не тільки негарно, а й може становити небезпеку.

Тріснутий посуд може остаточно зруйнувати, якщо ви їсте або п'єте щось гаряче.

Тому такий посуд потрібно викидати.

Пластикові контейнери

Пластикові контейнери, які тріснули або ті, що неможливо нормально вимити, варто викинути. Продовжити їх "термін служби" вже точно не вийде.

Рушники з плямами

Часто на кухонних рушниках з'являються плями, які важко вивести. Якщо вони дуже зношені та остаточно забруднені, то потрібно їх викинути..

Термін придатності консервів

Часто люди купують консерви на знижках, кладуть їх в холодильник та забувають про них. Тому у них швидко закінчується термін придатності.

Експерти радять один раз на місяць перевіряти запаси продуктів.

Обробні дошки

Якщо у вас є погнуті або сильно подряпані обробні дошки, то їх потрібно викинути.

Подряпини на пластикових обробних дошках накопичують бактерії, які не завжди видаляються миттям.

Також дерев’яне кухонне приладдя прекрасно підходить, щоб готувати в дорогому керамічному або антипригарному посуді. Все тому, що воно не лишає подряпин.

Якщо на лопатці з'являються тріщини, то потрібно її викинути та купити нову.