Названы вещи, которые запрещено держать на кухне: могут быть опасными

Антипригарная посуда

Использование сковородок из чугуна и ржавчинной является безопасным.

Однако, вокруг антипригарных идут споры. Все из-за химикатов, которые используются в кухонной посуде. Если это дешевые материалы, они могут проникать в пищу во время приготовления, что увеличивает риск развития опасных заболеваний.

Надбитая стеклянная посуда

Со временем чашки и тарелки могут быть повреждены. Это не только некрасиво, но и может представлять опасность.

Треснувшая посуда может окончательно разрушить, если вы едите или пьете что-то горячее.

Поэтому такую посуду нужно выбрасывать.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры, которые треснули или те, которые невозможно нормально вымыть, следует выбросить. Продлить их "срок службы" уж точно не получится.

Полотенца с пятнами

Часто на кухонных полотенцах появляются пятна, которые трудно вывести. Если они очень изношены и окончательно загрязнены, то нужно их выбросить.

Срок годности консервов

Часто люди покупают консервы на скидках, кладут их в холодильник и забывают о них. Поэтому у них быстро истекает срок годности.

Эксперты советуют раз в месяц проверять запасы продуктов.

Разделочные доски

Если у вас есть погнутые или сильно поцарапанные разделочные доски, то их нужно выбросить.

Царапины на пластиковых разделочных досках накапливают бактерии, которые не всегда удаляются мойкой.

Также деревянные кухонные принадлежности прекрасно подходит, чтобы готовить в дорогой керамической или антипригарной посуде. Все потому, что они не оставляет царапин.

Если на лопатке появляются трещины, нужно ее выбросить и купить новую.