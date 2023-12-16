Названо ранню ознаку раку, яку не варто ігнорувати: просто подивіться на свої руки

Фармацевт Аббас Канані, назвав ознаку раку, яку можна побачити на руках. Йдеться саме про рак легенів, який не одразу помічають та починають лікувати.
Як розпізнати рак, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Зазвичай, коли говорять про симптоми цієї небезпечної хвороби, одразу називають кашель з кров'ю. Але є більш рання ознака раку легенів, яка допоможе врятувати життя, зазначив експерт. І йдеться про зміну форми пальців.
"Зміни у зовнішньому вигляді ваших пальців, коли вони, наприклад, стають більш вигнутими або їхні кінці стають більшими, можуть бути пов'язані з тим, що великі клітини, які називаються мегакаріоцитами, застрягли в дрібних кровоносних судинах на кінчиках пальців", - пояснив фармацевт.
За словами експерта, це "менш поширений симптом раку легенів, який зазвичай вражає верхню частину пальців обох рук і, як правило, розвивається роками". Окрім цього, варто звернути увагу на нігтьове ложе. Якщо воно стає м'яким, це може свідчити про проблеми в організмі.
"Нігті можуть виглядати так, ніби вони більше не прикріплені, а кут, де ваш ніготь зустрічається з кутикулою, стає ширшим", - додав фармацевт.
Також експерт назвав інші ознаки раку, які теж не варто ігнорувати:
"Якщо ви помітили ці ознаки, вам слід записатися на прийом до лікаря загальної практики, щоб він оглянув вас і дізнався про будь-які інші симптоми, які у вас можуть бути", - зазначив фармацевт.
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