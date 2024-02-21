Додатки, які найбільше розряджають батарею смартфона: перевірте, чи є вони у вас

Які додатки найбільше садять батарею

Дослідження проводилося на смартфонах двох категорій: пристроях середнього класу, вартістю від 300 до 400 доларів (11 500-15 400 гривень) та флагманських моделях, ціна яких перевищує 800 доларів (31 000 гривень). Назви конкретних моделей не розкриваються, але зазначається, що всі вони були випущені у 2023 році.

Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є SMS, особливо на пристроях нижчої цінової категорії.

Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.

"Пожирачі" заряду серед додатків для спілкування (фото: MySmartPrice)

У категорії додатків для перегляду коротких відео лідирують Instagram Reels і Facebook Reels, за якими слідують YouTube Shorts, TikTok і Snapchat Spotlight із приблизно рівним рівнем енергоспоживання.

"Пожирачі" заряду серед програм для перегляду коротких відео (фото: MySmartPrice)

Сервіс для потокового відео, що споживає найбільшу кількість енергії, виявився Prime Video. За ним йдуть Disney, YouTube та Netflix.

"Пожирачі" заряду серед потокових відеосервісів (фото: MySmartPrice)

Експерти виділили чотири фактори, які суттєво впливають на витрату енергії:

постійний пошук сотового зв'язку

фонова активність додатків

регулярні повідомлення та використання служб геолокації

Всі перелічені програми активно використовують хоча б одну з цих функцій.

Як на телефоні подивитися, які програми найбільше розряджають батарею

На iPhone

Відкрийте "Параметри"

Перейдіть донизу та виберіть розділ "Акумулятор".

Прокрутіть вниз до списку додатків: поруч із назвами вказана їхня енерговитратність у відсотках

На Android