Додатки, які найбільше розряджають батарею смартфона: перевірте, чи є вони у вас

Фахівці з порталу DxOMark провели дослідження, виділивши найбільш енергоємні додатки та структурувавши їх за різними категоріями залежно від їхнього призначення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання MySmartPrice.
Дослідження проводилося на смартфонах двох категорій: пристроях середнього класу, вартістю від 300 до 400 доларів (11 500-15 400 гривень) та флагманських моделях, ціна яких перевищує 800 доларів (31 000 гривень). Назви конкретних моделей не розкриваються, але зазначається, що всі вони були випущені у 2023 році.
Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є SMS, особливо на пристроях нижчої цінової категорії.
Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.
У категорії додатків для перегляду коротких відео лідирують Instagram Reels і Facebook Reels, за якими слідують YouTube Shorts, TikTok і Snapchat Spotlight із приблизно рівним рівнем енергоспоживання.
Сервіс для потокового відео, що споживає найбільшу кількість енергії, виявився Prime Video. За ним йдуть Disney, YouTube та Netflix.
Експерти виділили чотири фактори, які суттєво впливають на витрату енергії:
Всі перелічені програми активно використовують хоча б одну з цих функцій.
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На Android
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