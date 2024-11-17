Названо продукти, які заборонено вживати при діабеті

Цукровий діабет - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або організм не здатен ефективно його використовувати. В Україні діабет посідає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкологічних хвороб.

Які продукти категорично заборонені при цьому захворюванні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Споживання певних продуктів та напоїв може збільшувати ризик розвитку переддіабету, діабету та його ускладнень, а також інших хронічних захворювань. Обираючи корисні продукти та обмежуючи інші, можна знизити цей ризик, підтримуючи стабільний рівень глюкози в крові в межах цільового діапазону.

Які продукти варто обмежити при діабеті

Деякі продукти та напої здатні підвищувати рівень глюкози та інсуліну в крові, а також викликати неконтрольоване запалення, що збільшує ризик переддіабету, діабету та інших хронічних хвороб, зокрема серцевих. Обмеження таких продуктів сприяє контролю над станом здоров'я та запобігає ускладненням.

Продукти з доданим цукром

Наприклад, хлібобулочні вироби (торти, печиво, пироги). Виключення таких продуктів сприяє підтримці рівня глюкози в межах норми. Рекомендована кількість доданого цукру - до 25 грамів (6 чайних ложок) на день для жінок і до 36 грамів (9 чайних ложок) для чоловіків.

Солодкі напої

Газовані солодкі напої, лимонади, енергетики та фруктові соки з нектарами містять багато цукру і мало поживних речовин. Їх споживання підвищує рівень глюкози та жиру в крові та ризик жирової хвороби печінки.

Продукти з насиченими жирами

Насичені жири можуть підвищувати рівень холестерину і ризик серцевих хвороб. Вони не мають перевищувати 10% від щоденної калорійності раціону. Це м'ясо та молочні продукти з високим вмістом жиру, пальмова та кокосова олії.

Алкоголь

Впливає на роботу печінки, яка вивільняє глюкозу, і може заважати діям деяких протидіабетичних ліків. Наприклад, деякі коктейлі мають багато цукру. Перед вживанням алкоголю краще проконсультуватися з лікарем.

Ультраоброблені продукти

Це продукти з високим вмістом цукру, рафінованих злаків, нездорових жирів, консервантів і солі. Їх споживання збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Найкращі продукти при діабеті

Продукти, багаті клітковиною

Вона сприяє тривалій ситості та запобігає втомі після солодкої їжі. До таких продуктів належать некрохмалисті овочі, цільні зерна та бобові.

Продукти з високим вмістом білка

Нежирне м'ясо, риба та рослинні джерела білка забезпечують насичення. Уникайте обробленого м'яса, пов’язаного з вищим ризиком діабету та серцево-судинних хвороб.

Фрукти

Джерело вітамінів, мінералів, антиоксидантів і клітковини. Фрукти з низьким або середнім глікемічним індексом сприяють здоровому харчуванню.

Здорові жири

Оливкова олія, авокадо, а також омега-3 кислоти з лосося допомагають знизити рівень цукру, тригліцеридів і «поганого» холестерину.

Несолодкі напої

Рекомендується вода, несолодкий чай або кава, пов'язана зі зниженням ризику діабету, а також ароматизована вода без цукру.

Особливості харчування залежать від типу діабету, метаболізму та інших факторів, тому варто працювати з лікарем і дієтологом для створення індивідуального плану харчування, який включає здорові продукти, контроль порцій та графік прийому їжі.

Вуглеводи є головним джерелом енергії, але їх тип і кількість впливають на рівень глюкози. Організм розщеплює їх на глюкозу, яку інсулін доставляє до клітин. При діабеті 2 типу рівень глюкози може зростати через порушення цього процесу, що викликає підвищення інсуліну та перевантажує підшлункову залозу.

Тому слід ретельно контролювати вуглеводи, щоб уникати різких коливань рівня цукру в крові.