ua en ru
Сб, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Названы продукты, которые портят кожу осенью: что нужно исключить из рациона

Суббота 05 октября 2024 15:30
UA EN RU
Названы продукты, которые портят кожу осенью: что нужно исключить из рациона Фото: Какие продукты могут оказывать влияние на кожу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Тищенко

Изменения в нашем питании, особенно осенью, могут повлиять на внешний вид и здоровье кожи.

Какие продукты следует исключить из рациона, чтобы лицо сияло, рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler) звездный дерматолог и косметолог Дария Тищенко.

Какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы иметь здоровую кожу

Следует отметить, что осенью происходят существенные изменения в погоде: температура воздуха снижается, день становится короче, а в воздухе активизируются вирусы и бактерии. Кроме того, уменьшается количество природных источников витаминов, что может отрицательно сказаться как на общем состоянии организма, так и на коже.

Это может привести к сухости, обезвоживанию, раздражению, покраснению и появлению пигментации. Поэтому важно скорректировать свой рацион и обратить внимание на методы приготовления пищи.

Независимо от времени года, косметолог советует не употреблять жареные, копченые, жирные блюда, а также сладости (лучше заменить шоколад, мороженое и конфеты на цукаты и сухофрукты), фастфуд, снеки и газированные напитки.

Также следует снизить потребление молочных продуктов или даже полностью их исключить.

Названы продукты, которые портят кожу осенью: что нужно исключить из рационаЗаботьтесь о своей коже с помощью питания (фото: freepik.com)

В рационе должны присутствовать морепродукты (источник Омега-3), зелень (клетчатка), авокадо, брокколи (витамин К), бобовые (белки) и орехи (витамин Е). Не забывайте также о свежих овощах и фруктах.

"И, конечно, пейте достаточное количество воды! Состояние кожи зависит от многих факторов, и одним из самых важных является правильное питание. Помните: мы – это то, что мы едим!" – сказала Дария.

Напомним, что до этого звездный косметолог сказала, как осенняя хандра и депрессия влияют на кожу.

Ранее мы сообщали, какие ошибки в макияже приводят к сыпи на коже.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Стиль жизни Советы Здоровье
NEWS
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб