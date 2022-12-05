ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо продукти, які не можна їсти, коли болить горло: запам'ятайте їх

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 20:28
Названо продукти, які не можна їсти, коли болить горло: запам'ятайте їх Що не можна їсти при болю в горлі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у горлі є дуже частою проблемою багатьох людей та завдає багато незручностей. Така неприємність зазвичай виникає взимку та може відчуватись по-різному.

Про це пише Eat This, Not That.

Багато продуктів та напоїв можуть посилювати роздратування при болі в горлі. Тому варто знати, чого уникати, щоб не зашкодити собі.

Які продукти не варто їсти

Цитрусові фрукти

Усі знають про користь вітаміну С, але під час хвороби його можна приймати у більш легкій формі та уникати кислотності свіжих апельсинів, лимонів чи лайму.

Після приймання таких фруктів горло почне боліти ще більше. Також варто уникати соків та смузі, які приготовані з цитрусових продуктів.

Чипси

Популярні закуски у вигляді чипсів та сухариків будуть гострими для горла, тому викликатимусь біль при ковтанні.

Краще віддати перевагу теплому чаю, у якому розтопити улюблене печиво чи крекер, щоб пом'якшити проковтування.

Гостра їжа

Гостру їжу та соуси важливо уникати при болі у голі. Така їжа тільки подразнить запалену ділянку горла та погіршить стан.

Страви у паніруванні

Мало хто знає, але варто уникати панірування, а саме сухарів, в яких обкатують страви перед смаження. Все тому, що вони будуть ускладнювати процес ковтання.

Сирі овочі

При болі в горлі варто надавати перевагу м'яким стравам. А от сирі овочі корисні, але їхня жорстка структура буде створювати додаткове навантаження на горло, яке і так подразнене.

Додамо, що у деяких людей молочні продукти можуть збільшувати вироблення слизу, з-за чого ви будете частіше кашляти, а біль у горлі посилиться. Так що будьте обережні з цими продуктами.

Раніше ми повідомляли, як не можна лікувати ГРВІ, щоб не нашкодити організму.

Також вчені з'ясували, що вакцина від грипу може захисти від ще однієї хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
біль у горлі горло Грип ОРВИ