Названо продукти, які не можна їсти, коли болить горло: запам'ятайте їх
Біль у горлі є дуже частою проблемою багатьох людей та завдає багато незручностей. Така неприємність зазвичай виникає взимку та може відчуватись по-різному.
Про це пише Eat This, Not That.
Багато продуктів та напоїв можуть посилювати роздратування при болі в горлі. Тому варто знати, чого уникати, щоб не зашкодити собі.
Які продукти не варто їсти
Цитрусові фрукти
Усі знають про користь вітаміну С, але під час хвороби його можна приймати у більш легкій формі та уникати кислотності свіжих апельсинів, лимонів чи лайму.
Після приймання таких фруктів горло почне боліти ще більше. Також варто уникати соків та смузі, які приготовані з цитрусових продуктів.
Чипси
Популярні закуски у вигляді чипсів та сухариків будуть гострими для горла, тому викликатимусь біль при ковтанні.
Краще віддати перевагу теплому чаю, у якому розтопити улюблене печиво чи крекер, щоб пом'якшити проковтування.
Гостра їжа
Гостру їжу та соуси важливо уникати при болі у голі. Така їжа тільки подразнить запалену ділянку горла та погіршить стан.
Страви у паніруванні
Мало хто знає, але варто уникати панірування, а саме сухарів, в яких обкатують страви перед смаження. Все тому, що вони будуть ускладнювати процес ковтання.
Сирі овочі
При болі в горлі варто надавати перевагу м'яким стравам. А от сирі овочі корисні, але їхня жорстка структура буде створювати додаткове навантаження на горло, яке і так подразнене.
Додамо, що у деяких людей молочні продукти можуть збільшувати вироблення слизу, з-за чого ви будете частіше кашляти, а біль у горлі посилиться. Так що будьте обережні з цими продуктами.
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