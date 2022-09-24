Назван популярный способ "выключения" ноутбука, который вредит устройству

Все люди относятся к своим ноутбукам по-разному. Некоторые очень осторожны, тогда как другие довольно халатно отнесся к устройству, что приводит к его поломке. Однако, наибольшей ошибкой является закрывание крышки ноутбука, не выключая его.

Что произойдет

Закрыть крышку компьютера - это простой и эффективный способ мгновенно приостановить его работу. Но многие не знают, что на самом деле происходит, когда они так делают.

Когда вы закрываете крышку, компьютер переходит в спящий режим. Он разработан таким образом, чтобы потреблять очень мало энергии, сохраняя при этом все необходимые для его работы компоненты.

Поэтому, открыв крышку, вы увидите, что все запущенные программы на ноутбуке все еще активны.

Кроме того, если аккумулятор поврежден или имеет очень низкий заряд, компьютер выключится. Тогда вы потеряете все сохраненные данные, особенно если это старый компьютер. У новых устройств благодаря режимам ожидания все данные будут сохранены на жестком диске до того, как компьютер автоматически выключится.

Как правильно выключить компьютер

Лучший способ - перейти в меню "Пуск", затем "Питание" и "Выключить"

К тому же каждый человек может контролировать происходящее, когда крышка компьютера закрыта. Операционная система Windows, являющаяся самой распространенной операционной системой в мире, ведь позволяет легко настроить широкий спектр параметров на ноутбуке. Вот как это сделать:

Введите "панель управления" в строке поиска Windows;

Нажмите кнопку "Оборудование и звук", затем "Параметры питания";

Слева отобразится новый список, нажмите "Выберите действие, следующее за закрытием крышки";

Выберите "Выключить" для обоих режимов питания.

Благодаря этому вы можете закрыть крышку компьютера и транспортировать его без риска.