Названо популярний фуфломіцин, яким ми користувались все життя

Чому валідол - це фуфломіцин?
Валідол знайомий препарат нам з дитинства, оскільки він є в аптечці кожної бабусі. Однак за словами лікарки, валідол - це не кардіологічний препарат і ніякої доказової бази у нього немає. ВООЗ його не рекомендує.
Основа цієї "чарівної пігулки" - ментол, який потрапляючи до рота, розширює і подразнює рецептори, які знаходяться під язиком, шляхом вироблення ендорфіну.
Препарат може ненадовго заспокоїти, але не допомагає покращенню роботу судин і артерій. До цього ж має короткотривалий ефект - всього 5 хвилин.
Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і теж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати.
Які можуть бути наслідки приймання валідолу
Лікарка зазначає, що цей лікарський засіб маскує патологію, тобто таким чином можна й інфаркт пропустити та виявити його набагато пізніше, отримав тим самим тяжкі ускладнення.
Коли є проблеми з серцем, валідол в ніякому разі приймати не можна.
Ознаки, які можуть свідчити про те, що скоро у вас може бути серцевий напад:
Лікарі до таких відносять:
- біль у грудях, тиск або стиснення, або відчуття стискання, або болю в центрі грудної клітини,
- біль або дискомфорт, що поширюється на плече, руку, спину, шию, щелепу, зуби або іноді верхню частину живота,
- нудота, розлад травлення, печія або біль у животі,
- задишка,
- запаморочення, непритомність,
- пітливість
Медики рекомендують не відкладати візит до лікаря, якщо ви маєте якусь з перерахованих вище ознак.