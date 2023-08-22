Названо подарунки, за які потрібно заплатити хоча б одну копійку

Ніж

Ніж, як і будь-який інший гострий предмет, вважається небезпечним подарунком: є ризик виникнення конфліктів. Щоб цього не сталося, за ніж слід дати символічну плату.

Носовичок

Вважається, що ця річ може принести людині сльози та біди. Щоб уникнути цього, виріб треба "купити". Однієї копійки буде достатньо.

Домашня тварина

Подарований собака чи кішка точно ощасливить людину. Вихованець, згідно з прикметами, приноситиме господареві тільки радість.

Однак, потрібно "купити" тварину у людини, яка хоче вам її подарувати.

Квіти у горщику

За такий подарунок потрібно дати символічну суму - копійку. Цього буде достатньо, щоб відкупитися.

Подарунок втрачає погану енергію і набуває іншу - покупки. Якщо цього не зробити, то можуть виникнути неприємності.

Що не можна дарувати на день народження

Книги

Багато хто вважає, що саме книга є найкращим презентом на будь-яке свято. Однак, народні прикмети говорять, що її не можна дарувати своїй коханій людині, бо скоро на вас чекає розлучення.

Дзеркало

Наші предки ж вважали, що такий подарунок принесе в дім нещастя і може зруйнувати сім’ю.

Жовті квіти

Такі квіти не дарують коханим, тому що вони можуть приносити розлуку.

Посуд

Якщо ви вирішили зробити такий подарунок, то обов’язково подивіться, щоб посуд не був тріснутим. Адже тоді це може призвести до нещастя.