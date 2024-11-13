Названо п’ять перекусів перед сном, від яких ви будете точно краще спати

Які 5 перекусів допоможуть вам гарно спати

Лікар Мандел, який має 3,3 мільйона підписників у TikTok, добре відомий своїми цінними порадами щодо здоров’я та благополуччя, і його поради щодо сну не є винятком.

Він дав список із п’яти продуктів, які, на його думку, можуть допомогти вам швидше зануритися у сон.

Перша закуска - це мигдаль.

"Ці горіхи є чудовим вибором, оскільки містять магній, який допомагає розслабити м’язи та сприяє сну", - сказав експерт.

Також ці горіхи наповнені здоровими жирами та білком, що забезпечить вам ситість протягом ночі. Споживання достатньої кількості магнію, зокрема, може допомогти покращити якість сну, якщо у вас безсоння.

Далі доктор Манделл звернув увагу на грецький йогурт, пояснивши, що в ньому багато білка і він може стабілізувати рівень цукру в крові, щоб сприяти ситості.

"Він також містить триптофан - амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну", - сказав Мандел.

Вишні - це третій перекус, який має чудовий природний вміст мелатоніну. Він регулює цикл сну та неспання.

Доведено, що вживання вишні перед сном покращує якість і тривалість сну.

Терпкий вишневий сік забезпечує помірну кількість кількох важливих поживних речовин, таких як магній, фосфор. Крім того, це багате джерело антиоксидантів.

Четверте місце у списку доктора Манделла займають яйця.

"Зварені круто яйця багаті білком і містять амінокислоту триптофан, яка сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну, що підтримує сон", - уточнив лікар.

І замикають список - чаї з трав, зокрема з ромашки та лаванди.

"Вони не містять кофеїну та допомагають покращити сон і добре розслабитися", - резюмував експерт.