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Названо основні кліматичні наслідки війни в Україні для Європи

Пилові бурі можуть посилитись через війну (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Воєнні дії в Україні завдають непоправної шкоди довкіллю та суттєво впливають на клімат. Наслідки цих змін можуть відчути навіть на заході Європи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Якими будуть кліматичні наслідки від війни

"Наслідки військових дій вплинуть на клімат в Україні, насамперед у південних та східних регіонах та на їхню здатність до адаптації. Руйнування Каховської ГЕС та втрата Каховського водосховища зумовить зростання континентальності клімату, підвищення температури повітря весною та в першу половину літа, і як наслідок, до зміщення початку теплого періоду, літа, періодів вегетації та активної вегетації, їхнього теплозабезпечення, зміниться і тривалість цих періодів", - каже науковиця.

Балабух додає, що суттєво може змінитись і режим зволоження прилеглих територій. Найбільші зміни ймовірні у весняно-літній сезон і проявлятимуться у зменшенні вологовмісту атмосфери і, відповідно, хмарності, кількості опадів.

"Цей регіон належить до зони ризикованого землеробства в Україні. Підвищення температури повітря та збільшення дефіциту вологи, на які накладаються й глобальні зміни клімату, можуть привести до зростання посушливості та опустелювання значних територій регіону. Збільшиться ризик виникнення пилових бур, суховіїв, надзвичайної пожежної небезпеки", - пояснює кліматолог.

Знищення зелених насаджень суттєво вплине на клімат, оскільки вони змінюють температурний режим, режим зволоження, зменшують концентрацію СО2 в атмосфері.

Знищені лісопосадки під Вугледаром (фото: Instagram/libkos)

"У степовій частині України зелені насадження мають ще й захисну функцію - захищають поля та населені пункти від пилових бур. Завдяки лісосмугам, які були посаджені і вирощені в цих регіонах у 60-70-х роках минулого століття вдалось побороти небезпечні пилові бурі. Понад 30 років на цій території не спостерігалось сильних пилових бур", - зауважує Балабух.

Зараз бойові дії ведуться в лісосмугах і лісах, які були посаджені в цих регіонах. Значна частина їх уже знищена і знищуватиметься далі.

"То ж можна спрогнозувати, що ще одним із наслідків війни в Україні буде збільшення повторюваності та інтенсивності пилових бур, які відчує і Європа", - каже кліматолог.

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