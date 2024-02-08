Названо основні кліматичні наслідки війни в Україні для Європи

Якими будуть кліматичні наслідки від війни

"Наслідки військових дій вплинуть на клімат в Україні, насамперед у південних та східних регіонах та на їхню здатність до адаптації. Руйнування Каховської ГЕС та втрата Каховського водосховища зумовить зростання континентальності клімату, підвищення температури повітря весною та в першу половину літа, і як наслідок, до зміщення початку теплого періоду, літа, періодів вегетації та активної вегетації, їхнього теплозабезпечення, зміниться і тривалість цих періодів", - каже науковиця.

Балабух додає, що суттєво може змінитись і режим зволоження прилеглих територій. Найбільші зміни ймовірні у весняно-літній сезон і проявлятимуться у зменшенні вологовмісту атмосфери і, відповідно, хмарності, кількості опадів.

"Цей регіон належить до зони ризикованого землеробства в Україні. Підвищення температури повітря та збільшення дефіциту вологи, на які накладаються й глобальні зміни клімату, можуть привести до зростання посушливості та опустелювання значних територій регіону. Збільшиться ризик виникнення пилових бур, суховіїв, надзвичайної пожежної небезпеки", - пояснює кліматолог.

Знищення зелених насаджень суттєво вплине на клімат, оскільки вони змінюють температурний режим, режим зволоження, зменшують концентрацію СО2 в атмосфері.

Знищені лісопосадки під Вугледаром (фото: Instagram/libkos)

"У степовій частині України зелені насадження мають ще й захисну функцію - захищають поля та населені пункти від пилових бур. Завдяки лісосмугам, які були посаджені і вирощені в цих регіонах у 60-70-х роках минулого століття вдалось побороти небезпечні пилові бурі. Понад 30 років на цій території не спостерігалось сильних пилових бур", - зауважує Балабух.

Зараз бойові дії ведуться в лісосмугах і лісах, які були посаджені в цих регіонах. Значна частина їх уже знищена і знищуватиметься далі.

"То ж можна спрогнозувати, що ще одним із наслідків війни в Україні буде збільшення повторюваності та інтенсивності пилових бур, які відчує і Європа", - каже кліматолог.