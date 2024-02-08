Названы основные климатические последствия войны в Украине для Европы

Какими будут климатические последствия от войны

"Последствия военных действий повлияют на климат в Украине, прежде всего в южных и восточных регионах и на их способность к адаптации. Разрушение Каховской ГЭС и потеря Каховского водохранилища обусловят рост континентальности климата, повышение температуры воздуха весной и в первую половину лета, и как следствие, смещение начала теплого периода, лета, периодов вегетации и активной вегетации, их теплообеспечения изменится и продолжительность этих периодов", - говорит ученая.

Балабух добавляет, что может измениться и режим увлажнения прилегающих территорий. Наибольшие изменения вероятны в весенне-летний сезон и будут проявляться в уменьшении влагосодержания атмосферы и, соответственно, облачности, осадков.

"Этот регион относится к зоне рискованного земледелия в Украине. Повышение температуры воздуха и увеличение дефицита влаги, на которые накладываются и глобальные изменения климата, могут привести к росту засушливости и опустынению значительных территорий региона. Увеличится риск возникновения пылевых бурь, суховеев, чрезвычайной пожарной опасности", - объясняет климатолог.

Уничтожение зеленых насаждений существенно повлияет на климат, поскольку они изменяют температурный режим, режим увлажнения, уменьшают концентрацию СО2 в атмосфере.

Уничтожены лесопосадки под Угледаром (фото: Instagram/libkos)

В степной части Украины зеленые насаждения имеют еще и защитную функцию - защищают поля и населенные пункты от пылевых бурь. Благодаря лесополосам, посаженным и выращенным в этих регионах в 60-70-х годах прошлого столетия удалось побороть опасные пылевые бури. Более 30 лет на этой территории не наблюдалось сильных пылевых бурь", - отмечает Балабух.

В настоящее время боевые действия ведутся в лесополосах и лесах, которые были посажены в этих регионах. Значительная часть из них уже уничтожена и будет уничтожаться дальше.

"Поэтому можно спрогнозировать, что еще одним из последствий войны в Украине будет увеличение повторяемости и интенсивности пылевых бурь, которые ощутит и Европа", - говорит климатолог.