Названо небезпеку від кисломолочного сиру, про яку мало хто знає

В чому небезпека кисломолочного сиру

Одна з найбільших проблем цього продукту - це високий вміст натрію. Одна упаковка (близько 200 г) може містити понад 1 г солі, що становить цілих 20% від рекомендованої добової норми.

Тим часом багато хто з нас перевищує цю норму під час сніданку та обіду. Надлишок солі в раціоні може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, таких як гіпертонія, перенапруження нирок або підвищений ризик серцевих захворювань.

Людям, які регулярно вживають цей сир, слід звертати увагу на його склад та обмежувати інші джерела натрію у своєму раціоні.

У класичному варіанті ця молочка містить насичені жири, які в надлишку можуть підвищити рівень поганого холестерину ЛПНЩ та збільшити ризик розвитку атеросклерозу.

Альтернативою є "легкі" варіанти, але в таких продуктах зниження вмісту жиру часто відбувається за рахунок смаку та консистенції, а іноді передбачає додавання загусників.

Скільки кальцію в кисломолочному сирі?

Варто також зазначити, що вміст кальцію в кисломолочному сирі не такий високий. Порівняно з натуральними йогуртами, кефірами або зрілими сирами (такими як пармезан або фета), цей продукт відстає.

Для людей, які піклуються про міцні кістки та здорові зуби, він може бути не найкращим вибором як основне джерело цього цінного інгредієнта.

"Цей сир можна вживати при раціональному харчуванні, без будь-яких особливих обмежень, коли немає непереносимості лактози, алергії на казеїн або дискомфорту іншого походження", - пояснює клінічний дієтолог Мілена Носек.