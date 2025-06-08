Названа опасность от кисломолочного сыра, о которой мало кто знает

В чем опасность кисломолочного творога

Одна из самых больших проблем этого продукта - это высокое содержание натрия. Одна упаковка (около 200 г) может содержать более 1 г соли, что составляет целых 20% от рекомендуемой суточной нормы.

Между тем многие из нас превышают эту норму во время завтрака и обеда. Избыток соли в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как гипертония, перенапряжение почек или повышенный риск сердечных заболеваний.

Людям, которые регулярно употребляют этот сыр, следует обращать внимание на его состав и ограничивать другие источники натрия в своем рационе.

В классическом варианте эта молочка содержит насыщенные жиры, которые в избытке могут повысить уровень плохого холестерина ЛПНП и увеличить риск развития атеросклероза.

Альтернативой являются "легкие" варианты, но в таких продуктах снижение содержания жира часто происходит за счет вкуса и консистенции, а иногда предполагает добавление загустителей.

Сколько кальция в твороге?

Стоит также отметить, что содержание кальция в твороге не такое высокое. По сравнению с натуральными йогуртами, кефирами или зрелыми сырами (такими как пармезан или фета), этот продукт отстает.

Для людей, которые заботятся о крепких костях и здоровых зубах, он может быть не лучшим выбором в качестве основного источника этого ценного ингредиента.

"Этот сыр можно употреблять при рациональном питании, без каких-либо особых ограничений, когда нет непереносимости лактозы, аллергии на казеин или дискомфорта другого происхождения", - объясняет клинический диетолог Милена Носек.