Названо небезпеку алюмінієвої фольги, яку мало хто усвідомлює

Чи варто використовувати фольгу?

Алюмінієва фольга всюдисуща на наших кухнях. Ми використовуємо її для пакування бутербродів, гриля та зберігання їжі. Багато людей не уявляють свого повсякденного життя без неї. А тим часом це може становити для нас загрозу.

Польский лікар Александра Рутковська наголошує, що алюмінієву фольгу можна безпечно використовувати для пакування сухих продуктів.

Проблема виникає, коли ми загортаємо у фольгу продукти, що містять кислі інгредієнти, наприклад помідори чи лимони. Кислий pH може призвести до виділення сполук алюмінію, які потім потрапляють у їжу.

Накопичення сполук алюмінію в організмі небезпечно, оскільки може призвести до розладів і пошкоджень органів, зокрема нирок і нервової системи. Особливо вразливі маленькі діти та вагітні жінки.

Лікар Рутковська радить замість алюмінієвої фольги обирати паперові пакети або папір для сніданку без додаткового покриття.

Іншим варіантом є використання бавовняної тканини, змоченої воском, відомої як воскова плівка, яка безпечна та ефективна для збереження їжі.