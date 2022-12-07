Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку

Але не всі в курсі, що деякі овочі не можна їсти цілий рік! Особливо це стосується зимового періоду.

Всі ми знаємо, що овочі та зелень дуже корисні для організму людини. І ці продукти обов’язково мають бути в раціоні.

Від вживання яких овочів варто відмовитися цієї зими, щоб не нашкодити здоров'ю, - читайте в матеріалі Styler.

Які овочі не треба їсти зимою

Спаржа

Хоча цей овоч продається у наших супермаркетах цілий рік, але свіжу спаржу дієтологи та лікарі радять споживати саме навесні.

Окрім того, що тоді в ній міститься більше корисних вітамінів, так ще й готувати весняну спаржу набагато простіше. Кулінари стверджують: зимова спаржа не така смачна і більш тверда.

Помідори

Так, ми усі знаємо, що помідор - це ягода. Але все одно багато хто в побуті вважає томати саме овочами.

Хай там що, та зимою свіжі помідори краще не їсти. Краще почекайте до літа - тоді вони будуть не лише більш корисними, а й набагато смачнішими!

Фасована зелень

Зараз полиці українських супермаркетів заставлені зеленню в пакетиках. І виглядає вона досить апетитно.

Але експерти кажуть, що попередньо вимита та нарізана зелень (до слова, як і усі інші овочі та фрукти) - це, звісно, зручно, але сам процес, який подовжує термін зберігання продукції, часто призводить до зниження вмісту вітаміну С.

Очищені та вимиті овочі у вакуумних пакетах містять майже на 50% менше цього важливого вітаміну!

Зелень взимку позбавлена майже всіх вітамінів (фото: Freepik)

Перець чилі

Гострий перець взимку робить чудеса із закладеністю носа, додавання гострого перцю може бути класною профілактикою застуди… Але для вашого шлунку гострий перець зимою може стати справжнім кілером.

У холодну пору дієтологи радять вживати щось більш легкозасвоюване. Перець чилі краще замінити на чорний перець або - що ще краще - на імбир.

Свіжий горох

Солодкий і ніжний горошок - швидкоплинні весняні ласощі. Якщо ви надумаєте купити його взимку - краще не робіть цього. Бо він виявиться більш крохмалистими, але аж ніяк не солодким і смачненьким.

До речі, приблизно те ж західні дієтологи говорять і про свіжу кукурудзу.

Висновок

Одним словом, експерти радять віддавати перевагу сезонним овочам і фруктам, або тим, які зберігають свої властивості протягом дуже тривалого часу.

До таких "зелених" належать зокрема:

листова капуста Кале

брюссельська капуста

морква

мангольд (листовий буряк)

пастернак

бруква (в Україні її ще називають кочерега)

червоноголова капуста

петрушка

Також можна ласувати цвітною капустою, картоплею, бататом, топінамбуром, зимовими кабачками, ну і не забувайте про цибулю та часник.

Найкраще взимку їсти різні види української капусти (фото: Freepik)