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Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку

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Середа 07 грудня 2022 17:40
Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку Не всі овочі можна їсти зимою (фото: Pixabay)
Автор: Юлія Гаюк

Всі ми знаємо, що овочі та зелень дуже корисні для організму людини. І ці продукти обов’язково мають бути в раціоні.

Але не всі в курсі, що деякі овочі не можна їсти цілий рік! Особливо це стосується зимового періоду.

Від вживання яких овочів варто відмовитися цієї зими, щоб не нашкодити здоров'ю, - читайте в матеріалі Styler.

Які овочі не треба їсти зимою

Спаржа

Хоча цей овоч продається у наших супермаркетах цілий рік, але свіжу спаржу дієтологи та лікарі радять споживати саме навесні.

Окрім того, що тоді в ній міститься більше корисних вітамінів, так ще й готувати весняну спаржу набагато простіше. Кулінари стверджують: зимова спаржа не така смачна і більш тверда.

Помідори

Так, ми усі знаємо, що помідор - це ягода. Але все одно багато хто в побуті вважає томати саме овочами.

Хай там що, та зимою свіжі помідори краще не їсти. Краще почекайте до літа - тоді вони будуть не лише більш корисними, а й набагато смачнішими!

Фасована зелень

Зараз полиці українських супермаркетів заставлені зеленню в пакетиках. І виглядає вона досить апетитно.

Але експерти кажуть, що попередньо вимита та нарізана зелень (до слова, як і усі інші овочі та фрукти) - це, звісно, зручно, але сам процес, який подовжує термін зберігання продукції, часто призводить до зниження вмісту вітаміну С.

Очищені та вимиті овочі у вакуумних пакетах містять майже на 50% менше цього важливого вітаміну!

Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку

Зелень взимку позбавлена майже всіх вітамінів (фото: Freepik)

Перець чилі

Гострий перець взимку робить чудеса із закладеністю носа, додавання гострого перцю може бути класною профілактикою застуди… Але для вашого шлунку гострий перець зимою може стати справжнім кілером.

У холодну пору дієтологи радять вживати щось більш легкозасвоюване. Перець чилі краще замінити на чорний перець або - що ще краще - на імбир.

Свіжий горох

Солодкий і ніжний горошок - швидкоплинні весняні ласощі. Якщо ви надумаєте купити його взимку - краще не робіть цього. Бо він виявиться більш крохмалистими, але аж ніяк не солодким і смачненьким.

До речі, приблизно те ж західні дієтологи говорять і про свіжу кукурудзу.

Висновок

Одним словом, експерти радять віддавати перевагу сезонним овочам і фруктам, або тим, які зберігають свої властивості протягом дуже тривалого часу.

До таких "зелених" належать зокрема:

  • листова капуста Кале
  • брюссельська капуста
  • морква
  • мангольд (листовий буряк)
  • пастернак
  • бруква (в Україні її ще називають кочерега)
  • червоноголова капуста
  • петрушка

Також можна ласувати цвітною капустою, картоплею, бататом, топінамбуром, зимовими кабачками, ну і не забувайте про цибулю та часник.

Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку

Найкраще взимку їсти різні види української капусти (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, чи корисно їсти овочі з теплиці взимку.

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