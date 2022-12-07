Названы опасные овощи, которые лучше не есть зимой
Все мы знаем, что овощи и зелень очень полезны организму человека. И эти продукты обязательно должны быть в рационе.
Но не все в курсе, что некоторые овощи нельзя есть круглый год! Особенно это касается зимнего периода.
От употребления каких овощей стоит отказаться этой зимой, чтобы не навредить здоровью, - читайте в материале Styler.
Какие овощи не нужно есть зимой
Спаржа
Хотя этот овощ продается в наших супермаркетах круглый год, но свежую спаржу диетологи и врачи советуют употреблять именно весной.
Кроме того, тогда в ней содержится больше полезных витаминов, так еще и готовить весеннюю спаржу гораздо проще. Кулинары утверждают: зимняя спаржа не так вкусна и более жесткая.
Помидоры
Да, мы все знаем, что помидор - это ягода. Но все равно многие в быту считают томаты именно овощами.
Как бы там ни было, зимой свежие помидоры лучше не есть. Лучше подождите до лета - тогда они будут не только более полезными, но и намного вкуснее!
Фасованная зелень
Сейчас полки украинских супермаркетов заставлены зеленью в пакетиках. И смотрится она довольно аппетитно.
Но эксперты говорят, что предварительно вымытая и нарезанная зелень (к слову, как и все другие овощи и фрукты) - это, конечно, удобно, но сам процесс, продлевающий срок хранения продукции, часто приводит к снижению содержания витамина С.
Очищенные и вымытые овощи в вакуумных пакетах содержат почти на 50% меньше этого витамина!
Зелень зимой лишена почти всех витаминов (фото: Freepik)
Перец чили
Острый перец зимой совершает чудеса с заложенностью носа, добавление острого перца может быть классной профилактикой простуды… Но для вашего желудка острый перец зимой может стать настоящим киллером.
В холодное время диетологи советуют употреблять нечто более легкоусвояемое. Перец чили лучше заменить на черный перец или - что еще лучше - на имбирь.
Свежий горох
Сладкий и нежный горошек - быстротечное весеннее лакомство. Если вы вздумаете купить его зимой - лучше не делайте этого. Ибо он окажется более крахмалистым, но отнюдь не сладким и вкусненьким.
Кстати, примерно то же западные диетологи говорят и о свежей кукурузе.
Вывод
Одним словом, эксперты советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам или тем, которые сохраняют свои свойства в течение очень длительного времени.
К таким "зеленым" относятся в частности:
- листовая капуста Кале
- брюссельская капуста
- морковь
- мангольд (листовая свекла)
- пастернак
- брюква (в Украине ее еще называют кочерга)
- красноголовая капуста
- петрушка
Также можно лакомиться цветной капустой, картофелем, бататом, топинамбуром, зимними кабачками, да и не забывайте про лук и чеснок.
Лучше всего зимой есть разные виды украинской капусты (фото: Freepik)
Раньше мы рассказывали, полезно ли есть овощи из теплицы зимой.
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