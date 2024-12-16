Названо найшкідливіше положення тіла, яке може спровокувати тривогу та безсоння

Експерти попереджають офісних працівників про ризики для здоров’я, пов’язані з неправильною поставою, яка з часом може призвести до безлічі неприємних побічних ефектів. За їх словами, тривале неправильне положення тіла може призвести до головного болю, безсоння та навіть тривоги та депресії.

Про яке саме положення йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Surrey Live .

Яке положення тіла дуже небезпечне

Одне положення сидячи, зокрема, позначається як найбільш шкідливе для загального здоров’я. Доктор Дебора Лі з попередила тих, хто працює за столом, про небезпеку сидіння з опущеною шиєю, заявивши, що це може серйозно вплинути на вашу поставу.

Доктор Стефан Міндеа притримується такої ж думки.

"Коли голова нахилена вперед, вага голови експоненціально зростає через кут нахилу і це дуже небезпечно", - сказав лікар.

Це неприродне напруження призводить до м’язової втоми, головного болю та хронічного болю в шиї.

За словами Дебори, неправильна постава може викликати сильний і пульсуючий головний біль через тривалу напругу в голові, шиї та хребті.

Ця напруга або нездатність розслабитися також може сприяти безсонню, оскільки через біль у шиї та спині може бути складно розслабитися вночі.

Тривога та депресія також можуть бути побічними ефектами неправильної постави. Дослідження показують, що сутулість у кріслі може сприяти негативним думкам, що призводить до почуття тривоги та погіршує ваш настрій.

Яке найкраще положення сидячи?

Щоб переконатися, що ви сидите правильно та уникнути цих небажаних симптомів, доктор Дебора пропонує прийняти положення "S", яке запобігає напруженню м’язів хребта під дією сили тяжіння.

По-перше, сядьте обличчям вперед, ноги притисніть до землі. Можливо, вам знадобиться відрегулювати висоту крісла, щоб уникнути звисаючих ніг або здавлених колін.

Переконайтеся, що ваші коліна знаходяться на одному рівні з стегнами. Ваші щиколотки повинні бути трохи попереду колін. Підтримуйте контакт між спиною та спинкою стільця, використовуючи подушку, якщо необхідно.