Названо шість продуктів, які допоможуть менше пітніти

Надмірна пітливість може викликати дискомфорт та незручності. На щастя, існують продукти, які можуть допомогти зменшити потовиділення і зробити ваше життя комфортнішим.

Які саме шість продуктів треба вживати, щоб зменшити потовиділення - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Продукти, багаті на магній

Магній відіграє важливу роль у регулюванні нервової системи, яка впливає на роботу потових залоз.

Додайте до свого раціону такі продукти, як шпинат, мигдаль, авокадо та чорний шоколад. Вони допоможуть заспокоїти нервову систему та зменшити потовиділення.

Продукти з високим вмістом кальцію

Кальцій також бере участь у регулюванні нервової системи та може допомогти зменшити пітливість. Включіть до свого раціону молочні продукти, такі як йогурт, сир та молоко. Також кальцій міститься в зелених листових овочах та рибі.

Продукти, багаті на вітамін B

Вітаміни групи B допомагають регулювати нервову систему та зменшують стрес, який може спричинити пітливість. Вживайте цільнозернові продукти, яйця, м'ясо та бобові. Вони забезпечать ваш організм необхідними вітамінами групи B.

Продукти з високим вмістом клітковини

Клітковина допомагає регулювати рівень цукру в крові, що також може впливати на пітливість. Включіть до свого раціону фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Вони допоможуть підтримувати стабільний рівень цукру в крові та зменшити пітливість.

Трав'яні чаї

Деякі трави, такі як шавлія, м'ята та ромашка, мають властивості, що зменшують потовиділення. Випивайте чашку трав'яного чаю щодня, щоб відчути їхню дію. Вони допоможуть заспокоїти нервову систему та зменшити пітливість.

Вода

Підтримка водного балансу в організмі є ключовим фактором у регулюванні температури тіла. Пийте достатню кількість води протягом дня, особливо в спекотну погоду. Достатня кількість рідини допомагає регулювати температуру тіла і зменшити пітливість.

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