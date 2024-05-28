Названо найрозумнішу людину за всю історію земної цивілізації: це не Хокінг та не Ейнштейн

Хто отримав титул найрозумнішої людини

Експерти визнали найрозумнішою людиною англійського вченого Ісаака Ньютона. Попри те, що він жив у 17-му - на початку 18 століття, його наукові відкриття та інновації залишаються основою сучасної фізики та математики.

Ньютон був вправний у багатьох науках, вільно орієнтувався в математиці, природознавстві, теології, механіці, алхімії та інших галузях знань. Ще він добре писав вірші, розумівся в мистецтві.

Цей вчений володів не лише енциклопедичними знаннями у багатьох науках, а й мав живий аналітичний розум, здатний зіставляти розрізнені факти та знаходити в них закономірності.

Хто такий Ісаак Ньютон

Ісаак Ньютон народився 4 січня 1643 року в Вулсторпі, в родині дрібного, але заможного фермера. Батько не дожив до народження сина. Хлопчик народився передчасно, слабеньким і життя його понад тиждень стояло під питанням. Але майбутній вчений вижив, його похрестили та назвали на честь батька. Попри слабке здоров'я в дитинстві, він прожив 84 роки.

Мати Ньютона згодом вийшла заміж, народила ще трьох дітей і Ісааком займався дядько, Вільям Ейскаф. В дитинстві він мовчазний, замкнутий, любив читати та майструвати технічні іграшки.

Після смерті вітчима у 1653 році, частина спадщини перейшла матері, а та одразу оформила її на сина. У 1655 році Ісаака віддали вчитися в школу в Грентемі. Згодом мати хотіла поставити сина до управління господарством, але спроба не мала успіху. А вчителі наголошували, що освіту обдарованого хлопчика потрібно продовжувати.

Ісаак закінчив школу та вступив в Кембриджський університет. У 1658 році провів перший експеримент - зі стрибків у довжину, за вітром та проти нього. Так він отримав уявлення про силу вітру, виражену в футах. У 1664 році Ньютон почав самостійну наукову діяльність і склав список з 45 пунктів з нерозв'язаних проблем у природі й людському житті. Його науковою опорою та натхненниками були фізики: Галілей, Декарт та Кеплер. Також на нього мали вплив Евклід, Ферма, Гюйгенс, Валліс та його вчитель - Ісаак Барроу.

У 1669 році він став спадкоємцем свого вчителя та отримав звання професора математики та оптики. Згодом захопився алхімією.

Понад 40 років він займався наукою, робив відкриття, написав багато наукових статей та книг, викладав в університеті.

1725 року його здоров'я почало помітно гіршати - у вченого була кам'яна хвороба. Він переселився у Кенсінгтон біля Лондона, де помер вночі 31 березня 1727 року - у сні.

Указом короля вченого поховали в Вестмінстерському абатстві. На його могилі викарбувано слова: "Тут спочиває сер Ісаак Ньютон, дворянин, який майже божественним розумом першим довів зі смолоскипом математики рух планет, шляхи комет і припливи океанів. Він досліджував різноманітність світлових променів і різні властивості кольорів, які при цьому з'являються, про що раніше ніхто не підозрював… Нехай смертні радіють, що існувала така прикраса роду людського".

Внесок Ньютона в науку

Ісаак Ньютон зробив численні відкриття, які мали величезний вплив на розвиток науки. Ось лише частина його внеску:

Закони небесної механіки. Ньютон відкрив закони руху небесних тіл, що стали основою для подальшого вивчення астрономії.

Закон всесвітнього тяжіння. Цей закон пояснює гравітаційні взаємодії між фізичними тілами і є фундаментом для розуміння багатьох фізичних явищ.

Закони силової взаємодії фізичних тіл. Ньютон описав основні принципи взаємодії фізичних об’єктів, що стало ключовим у розвитку класичної механіки.

У математиці Ньютон запровадив поняття похідної та інтеграла, що дозволило проводити обчислення, які раніше були недоступні ученим. Ці математичні інструменти відкрили нові можливості для аналізу і моделювання фізичних процесів.

Експерти зазначають, що інновації, впроваджені Ньютоном, не існували до того, як він їх створив. Його внесок в оптику та небесну механіку неоціненний. Ньютон створив основи сучасної фізики, його досягнення стали епохою у науці.

Попри те, що вчений пішов із життя три століття тому (в 1727 році), його внесок у науку не втратив актуальності та залишається основоположним для багатьох сучасних досліджень. Саме тому Ісаак Ньютон визнаний найбільшим науковим генієм усіх часів.

Варто ще зазначити, що відданість релігії була настільки велика, що він був ще й богословом, а понад половини його творів стосувалися теології. На основі свого тлумачення Біблії він підрахував, що Ісус Христос повернеться на Землю у 2060 році.

"Алхімічні теорії не були дурними. Наприклад, свинцева руда часто містить срібло, а срібна руда часто містить золото, тому ідея про те, що свинець "дозріває" в срібло, а срібло в золото, безумовно, заслуговує на увагу. Алхіміки також відкрили деякі елементи, наприклад фосфор", - писав Ньютон про алхімію і казав, що це теж важлива наука.