Назван самый умный человек за всю историю земной цивилизации: это не Хокинг и не Эйнштейн

В прошлом было немало выдающихся ученых, исследователей, экспериментаторов и изобретателей. Вершиной научной мысли считаются открытие и достижение Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна. Однако титул самого умного человека за всю историю цивилизации получили не они.
Кого назвали самым умным человеком за всю историю цивилизации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Big think.
Эксперты признали самым умным человеком английского ученого Исаака Ньютона. Несмотря на то, что он жил в 17 - начале 18 века, его научные открытия и инновации остаются основой современной физики и математики.
Ньютон был искусен во многих науках, свободно ориентировался в математике, естествознании, теологии, механике, алхимии и других областях знаний. Еще он хорошо писал стихи, разбирался в искусстве.
Этот ученый обладал не только энциклопедическими знаниями во многих науках, но и обладал живым аналитическим разумом, способным сопоставлять разрозненные факты и находить в них закономерности.
Исаак Ньютон родился 4 января 1643 г. в Вулсторпе, в семье мелкого, но зажиточного фермера. Отец не дожил до рождения сына. Мальчик родился преждевременно, слабеньким и жизнь его больше недели стояла под вопросом. Но будущий учёный выжил, его окрестили и назвали в честь отца. Несмотря на слабое здоровье в детстве, он прожил 84 года.
Мать Ньютона со временем вышла замуж, родила еще троих детей и Исааком занимался дядя, Уильям Эйскаф. В детстве он молчалив, замкнут, любил читать и мастерить технические игрушки.
После смерти отчима в 1653 году часть наследства перешла матери, а сразу оформила ее на сына. В 1655 году Исааку отдали учиться в школу в Грентеме. Впоследствии мать хотела поставить сына в управление хозяйством, но попытка не имела успеха. А учителя отмечали, что образование одаренного мальчика нужно продолжать.
Исаак окончил школу и поступил в Кембриджский университет. В 1658 году провел первый эксперимент – по прыжкам в длину, по ветру и против него. Так он получил представление о силе ветра, выраженной в футах. В 1664 году Ньютон начал самостоятельную научную деятельность и составил список из 45 пунктов по нерешенным проблемам в природе и человеческой жизни. Его научной опорой и вдохновителями были физики: Галилей, Декарт и Кеплер. Также на него оказали влияние Евклид, Ферма, Гюйгенс, Валлис и его учитель - Исаак Барроу.
В 1669 он стал наследником своего учителя и получил звание профессора математики и оптики. Впоследствии увлекся алхимией.
Более 40 лет он занимался наукой, совершал открытия, написал много научных статей и книг, преподавал в университете.
1725 его здоровье начало заметно ухудшаться - у ученого была каменная болезнь. Он переселился в Кенсингтон у Лондона, где умер ночью 31 марта 1727 года - во сне.
Указом короля ученого похоронили в Вестминстерском аббатстве. На его могиле высечены слова: "Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, почти божественным умом первым доказавший с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал разнообразие световых лучей и различные свойства цветов, которые при этом появляются, о чем раньше никто не подозревал… Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого".
Исаак Ньютон совершил многочисленные открытия, которые оказали огромное влияние на развитие науки. Вот только часть его взноса:
Законы небесной механики. Ньютон открыл законы движения небесных тел, ставших основанием для дальнейшего изучения астрономии.
Закон всемирного тяготения. Этот закон объясняет гравитационные взаимодействия между физическими телами и является основой для понимания многих физических явлений.
Законы силового взаимодействия физических тел. Ньютон описал основные принципы взаимодействия физических объектов, что явилось ключевым в развитии классической механики.
В математике Ньютон ввел понятие производной и интеграла , что позволило проводить вычисления, ранее недоступные ученым. Эти математические инструменты открыли новые возможности анализа и моделирования физических процессов.
Эксперты отмечают, что инновации, внедренные Ньютоном, не существовали до того, как он создал их. Его вклад в оптику и небесную механику неоценим. Ньютон создал базы современной физики, его заслуги стали эрой в науке.
Несмотря на то, что ученый ушел из жизни три столетия назад (в 1727 году), его вклад в науку не утратил актуальности и остается основополагающим для многих современных исследований. Именно поэтому Исаак Ньютон признан величайшим научным гением всех времен.
Стоит отметить, что преданность религии была настолько велика, что он был еще и богословом, а более половины его произведений касались теологии. На основании своего толкования Библии он подсчитал, что Иисус Христос вернется на Землю в 2060 году.
"Алхимические теории не были глупы. Например, свинцовая руда часто содержит серебро, а серебряная руда часто содержит золото, поэтому идея, что свинец "созревает" в серебро, а серебро в золото, безусловно, заслуживает внимания. Алхимики также открыли некоторые элементы, например фосфор", – писал Ньютон об алхимии и говорил, что это тоже важная наука.
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