Назван самый умный человек за всю историю земной цивилизации: это не Хокинг и не Эйнштейн

Кто получил титул самого умного человека

Эксперты признали самым умным человеком английского ученого Исаака Ньютона. Несмотря на то, что он жил в 17 - начале 18 века, его научные открытия и инновации остаются основой современной физики и математики.

Ньютон был искусен во многих науках, свободно ориентировался в математике, естествознании, теологии, механике, алхимии и других областях знаний. Еще он хорошо писал стихи, разбирался в искусстве.

Этот ученый обладал не только энциклопедическими знаниями во многих науках, но и обладал живым аналитическим разумом, способным сопоставлять разрозненные факты и находить в них закономерности.

Кто такой Исаак Ньютон

Исаак Ньютон родился 4 января 1643 г. в Вулсторпе, в семье мелкого, но зажиточного фермера. Отец не дожил до рождения сына. Мальчик родился преждевременно, слабеньким и жизнь его больше недели стояла под вопросом. Но будущий учёный выжил, его окрестили и назвали в честь отца. Несмотря на слабое здоровье в детстве, он прожил 84 года.

Мать Ньютона со временем вышла замуж, родила еще троих детей и Исааком занимался дядя, Уильям Эйскаф. В детстве он молчалив, замкнут, любил читать и мастерить технические игрушки.

После смерти отчима в 1653 году часть наследства перешла матери, а сразу оформила ее на сына. В 1655 году Исааку отдали учиться в школу в Грентеме. Впоследствии мать хотела поставить сына в управление хозяйством, но попытка не имела успеха. А учителя отмечали, что образование одаренного мальчика нужно продолжать.

Исаак окончил школу и поступил в Кембриджский университет. В 1658 году провел первый эксперимент – по прыжкам в длину, по ветру и против него. Так он получил представление о силе ветра, выраженной в футах. В 1664 году Ньютон начал самостоятельную научную деятельность и составил список из 45 пунктов по нерешенным проблемам в природе и человеческой жизни. Его научной опорой и вдохновителями были физики: Галилей, Декарт и Кеплер. Также на него оказали влияние Евклид, Ферма, Гюйгенс, Валлис и его учитель - Исаак Барроу.

В 1669 он стал наследником своего учителя и получил звание профессора математики и оптики. Впоследствии увлекся алхимией.

Более 40 лет он занимался наукой, совершал открытия, написал много научных статей и книг, преподавал в университете.

1725 его здоровье начало заметно ухудшаться - у ученого была каменная болезнь. Он переселился в Кенсингтон у Лондона, где умер ночью 31 марта 1727 года - во сне.

Указом короля ученого похоронили в Вестминстерском аббатстве. На его могиле высечены слова: "Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, почти божественным умом первым доказавший с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал разнообразие световых лучей и различные свойства цветов, которые при этом появляются, о чем раньше никто не подозревал… Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого".

Вклад Ньютона в науку

Исаак Ньютон совершил многочисленные открытия, которые оказали огромное влияние на развитие науки. Вот только часть его взноса:

Законы небесной механики. Ньютон открыл законы движения небесных тел, ставших основанием для дальнейшего изучения астрономии.

Закон всемирного тяготения. Этот закон объясняет гравитационные взаимодействия между физическими телами и является основой для понимания многих физических явлений.

Законы силового взаимодействия физических тел. Ньютон описал основные принципы взаимодействия физических объектов, что явилось ключевым в развитии классической механики.

В математике Ньютон ввел понятие производной и интеграла , что позволило проводить вычисления, ранее недоступные ученым. Эти математические инструменты открыли новые возможности анализа и моделирования физических процессов.

Эксперты отмечают, что инновации, внедренные Ньютоном, не существовали до того, как он создал их. Его вклад в оптику и небесную механику неоценим. Ньютон создал базы современной физики, его заслуги стали эрой в науке.

Несмотря на то, что ученый ушел из жизни три столетия назад (в 1727 году), его вклад в науку не утратил актуальности и остается основополагающим для многих современных исследований. Именно поэтому Исаак Ньютон признан величайшим научным гением всех времен.

Стоит отметить, что преданность религии была настолько велика, что он был еще и богословом, а более половины его произведений касались теологии. На основании своего толкования Библии он подсчитал, что Иисус Христос вернется на Землю в 2060 году.

"Алхимические теории не были глупы. Например, свинцовая руда часто содержит серебро, а серебряная руда часто содержит золото, поэтому идея, что свинец "созревает" в серебро, а серебро в золото, безусловно, заслуживает внимания. Алхимики также открыли некоторые элементы, например фосфор", – писал Ньютон об алхимии и говорил, что это тоже важная наука.