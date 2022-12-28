Названо найпоширеніші помилки при самолікуванні: ніколи не робіть їх

Часто люди не хочуть витрачати свій час і кошти на візит до лікаря та обстеження, тому займаються самолікуванням. Однак, це лише загострює хвороби та призводить до критичних станів.
Про це розповіла сімейний лікар та педіатр Вікторія Дубенюк в Instagram.
Лікар виділила такі найпоширеніші помилки при самолікуванні:
Також частою помилкою є те, люди за консультацією звертаються до фармацевтів. Однак, вони не лікарі та не володіють інформацією про стан вашого здоров’я. Фармацевти зацікавлені продати лише ліки.
Окрім того, люди можуть вживати медичні препарати при потребі та без неї. А також самі собі призначати дози, навіть якщо вони відрізняються від тих, які призначив лікар.
До того люди перших проявах хвороби відразу шукають в інтернеті собі лікування. З кожним роком все більше зростає кількість людей, які шукають відповіді на свої медичні запитання в інтернеті.
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