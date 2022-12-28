Названо найпоширеніші помилки при самолікуванні: ніколи не робіть їх

Що не можна робити

Лікар виділила такі найпоширеніші помилки при самолікуванні:

промивати носа сольовим розчином, який зробили самі "на око";

приймати ліки від тиску коли він високий і не приймати нічого бо "я його не відчуваю";

при загостренні подагри продовжувати пити "Алопуринол";

при сезонній алергії провітрювати житло, щоб свіже повітря попадало;

протравлювати глисти усій сім’ї, бо є кіт чи собака;

дитину з атопією купати щодня з милом до блиску;

лікувати герпангіну препаратами ацикловіру;

при температурі приймати но-шпу

при сухому кашлі приймати муколітики, що насправді провокують ще більший кашель;

чекати, що все саме пройде.

Також частою помилкою є те, люди за консультацією звертаються до фармацевтів. Однак, вони не лікарі та не володіють інформацією про стан вашого здоров’я. Фармацевти зацікавлені продати лише ліки.

Окрім того, люди можуть вживати медичні препарати при потребі та без неї. А також самі собі призначати дози, навіть якщо вони відрізняються від тих, які призначив лікар.

До того люди перших проявах хвороби відразу шукають в інтернеті собі лікування. З кожним роком все більше зростає кількість людей, які шукають відповіді на свої медичні запитання в інтернеті.