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Названы самые распространенные ошибки при самолечении: никогда не делайте их

Что нельзя делать во время болезни (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди не хотят тратить свое время и средства на визит к врачу и обследованию, поэтому занимаются самолечением. Однако это лишь обостряет болезни и приводит к критическим состояниям.

Об этом рассказала семейный врач и педиатр Виктория Дубенюк в Instagram.

Что нельзя делать

Врач выделила такие самые распространенные ошибки при самолечении:

  • промывать нос солевым раствором, который сделали сами "на глаз";
  • принимать лекарство от давления когда оно высокое и не принимать ничего потому, что "я его не чувствую";
  • при обострении подагры продолжать пить "Алопуринол";
  • при сезонной аллергии проветривать жилье, чтобы свежий воздух попадал;
  • протравливать глисты всей семьи, потому что есть кот или собака;
  • ребенка с атопией купать каждый день с мылом до блеска;
  • лечить герпангин препаратами ацикловира;
  • при температуре принимать но-шпу
  • при сухом кашле принимать муколитики, что на самом деле провоцируют еще больший кашель;
  • ждать, что все само пройдет.

Также частой ошибкой является то, что люди за консультацией обращаются к фармацевтам. Однако они не врачи и не владеют информацией о состоянии вашего здоровья. Фармацевты заинтересованы продать только лекарства.

Кроме того, люди могут принимать медицинские препараты при необходимости и без нее. А также сами себе назначать дозы, даже если они отличаются от назначенных врачом.

К тому же люди в первых проявлениях болезни сразу ищут в интернете себе лечение. С каждым годом растет количество людей, которые ищут ответы на свои медицинские вопросы в интернете.

Ранее врачи развенчали миф о советском методе лечения вирусов.

Также мы писали, где украинцам найти бесплатное лечение за границей.

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