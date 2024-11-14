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Названо найпопулярніші паролі, які можна зламати за секунди: перевірте, чи є ваш у списку

Паролі, яких варто уникати для вашої безпеки (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Менеджер паролів NordPass вкотре опублікував свій щорічний список найпопулярніших паролів у світі. Другий рік поспіль найпопулярнішим паролем є "123 456".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Ті самі цифри очолювали чарт п'ять із шести разів, коли NordPass складав свої списки, і лише в 2022 році їх узурпував знаменитий "password". Але якщо відкинути всі ці QWERTY, ABC і 123, то ми можемо трохи зрозуміти, про що думають люди, створюючи рядок тексту, який захищає їхню особисту інформацію.

Є ті, хто обирає "iloveyou". Деякі мають особливі інтереси, такі як "pokemon", "naruto", "samsung" і "minecraft". Інші воліють просто імена, такі як "michelle" або "ashley".

Існують невеликі відмінності у паролях у різних країнах. Наприклад, у списку Великобританії "liverpool" знаходиться у верхній частині, а в Австралії - "lizottes" (ресторан та концертний зал, який тепер називається Flamingos Live). В інших країнах, таких як Фінляндія та Угорщина, у верхній частині списку знаходяться "salasana" та "jelszo" - обидва перекладаються як "пароль".

Щоб скласти свій список, NordPass використовував базу даних об'ємом 2,5 ТБ з "публічно доступних джерел", деякі з яких були знайдені на даркнеті. Багато з цих паролів зламуються хакерами за мілісекунди, тому якщо ваш пароль є в цьому списку, вам слід, ймовірно, змінити його на щось креативніше.

10 найпоширеніших паролів:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345678
  • password
  • qwerty123
  • qwerty1
  • 111111
  • 12345
  • secret
  • 123123

Найпопулярніші паролі (фото: NordPass)

У нас також є матеріал про те, як знайти всі збережені паролі в Google Chrome у кілька кліків.

А ще ми писали про те, як ефективно використовувати додаток Passwords на iPhone і MacBook.

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