Названо найпопулярніші паролі, які можна зламати за секунди: перевірте, чи є ваш у списку

Ті самі цифри очолювали чарт п'ять із шести разів, коли NordPass складав свої списки, і лише в 2022 році їх узурпував знаменитий "password". Але якщо відкинути всі ці QWERTY, ABC і 123, то ми можемо трохи зрозуміти, про що думають люди, створюючи рядок тексту, який захищає їхню особисту інформацію.

Є ті, хто обирає "iloveyou". Деякі мають особливі інтереси, такі як "pokemon", "naruto", "samsung" і "minecraft". Інші воліють просто імена, такі як "michelle" або "ashley".

Існують невеликі відмінності у паролях у різних країнах. Наприклад, у списку Великобританії "liverpool" знаходиться у верхній частині, а в Австралії - "lizottes" (ресторан та концертний зал, який тепер називається Flamingos Live). В інших країнах, таких як Фінляндія та Угорщина, у верхній частині списку знаходяться "salasana" та "jelszo" - обидва перекладаються як "пароль".

Щоб скласти свій список, NordPass використовував базу даних об'ємом 2,5 ТБ з "публічно доступних джерел", деякі з яких були знайдені на даркнеті. Багато з цих паролів зламуються хакерами за мілісекунди, тому якщо ваш пароль є в цьому списку, вам слід, ймовірно, змінити його на щось креативніше.

10 найпоширеніших паролів:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

Найпопулярніші паролі (фото: NordPass)