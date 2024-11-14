Названы самые популярные пароли, которые можно взломать за секунды: проверьте, есть ли ваш в списке

Те же самые цифры возглавляли чарт пять из шести раз, когда NordPass составлял свои списки, и только в 2022 году их узурпировал знаменитый "password". Но если отбросить все эти QWERTY, ABC и 123, то мы можем немного понять, о чем думают люди, создавая строку текста, которая защищает их самую личную информацию.

Есть те, кто выбирает "iloveyou". У других есть особые интересы, такие как "pokemon", "naruto", "samsung" и "minecraft". Остальные предпочитают просто имена, такие как "michelle" или "ashley".

Существуют небольшие различия в паролях в разных странах. Например, в списке Великобритании "liverpool" находится в верхней части, а в Австралии - "lizottes" (ресторан и концертный зал, который теперь называется Flamingos Live). В других странах, таких как Финляндия и Венгрия, в верхней части списка находятся "salasana" и "jelszo" - оба переводятся как "пароль".

Чтобы составить свой список, NordPass использовал базу данных объемом 2,5 ТБ из "публично доступных источников", некоторые из которых были найдены на даркнете. Многие из этих паролей взламываются хакерами за миллисекунды, поэтому, если ваш пароль есть в этом списке, вам следует, вероятно, изменить его на что-то более креативное.

10 самых распространенных паролей:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

Самые популярные пароли (фото: NordPass)