Названо найпопулярніші додатки, які завоювали серця покоління "Z": список

Покоління "Z" вже встигло сформувати свої унікальні переваги в світі цифрових технологій, і їх вибір додатків може багато розповісти про сучасні тренди.

Про найпопулярніші програми, які підкорили зумерів і задають тон сучасним трендам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Temu

Грунтуючись на даних користувачів iOS та Android у США, найбільш завантаженим додатком із січня по жовтень став Temu. Це популярний онлайн-маркетплейс, що пропонує практично всі види товарів за дуже зниженими цінами.

Молоді люди завантажили додаток 41,98 мільйона разів, що вказує на те, що величезний вибір доступних товарів дуже привабливий для покоління зумерів, незважаючи на їхню прихильність до сталого розвитку і дебати навколо швидкої моди. Temu також робить ставку на стратегії гейміфікації для мотивації покупців, таких як купони, нагороди та безкоштовні подарунки.

TikTok

Не дивно, що TikTok займає друге місце після Temu з 33,23 мільйонами завантажень. Цікаво, що додаток, орієнтований на зумерів, також віддають перевагу пошуковій системі замість Google.

YouTube

Ще однією великою відеоплатформою залишається YouTube. За приблизно 10 місяців мобільний додаток залучив 14,03 мільйона нових завантажень, зазначає Appfigures.

Програми від Meta

На додаток до своїх звичок у галузі витрат і потокового мовлення, молоді люди сьогодні також активно завантажують сімейство додатків Meta Threads очолює список із 32,32 мільйонами завантажень, за ним ідуть WhatsApp з 28,42 мільйона, Instagram з 26,29 мільйона, Facebook з 20,58 мільйона та Messenger з 17,63 мільйона.

Оскільки Threads був запущений нещодавно, цілком логічно, що він більше нових завантажень. Крім того, схоже, що після оновлення, спрямованого на залучення зумерів, зацікавленість у Facebook зросла.

Ще один технологічний гігант, Google, також зібрав значну кількість завантажень цього року. Додаток пошуку завантажили 17,65 мільйона людей, тоді як інші продукти Google, Chrome та Meet, побачили 10,19 та 9,63 мільйона завантажень відповідно. Тим часом, Google Drive зібрав 7,22 мільйона завантажень, а Google Photos - 6,79 мільйона.

ChatGPT

Ще одним не надто дивним відкриттям стало те, що ChatGPT від OpenAI продовжує користуватися популярністю серед 18-24-річних, набравши 24,63 мільйонів завантажень програми. Оскільки багато молодих людей починають навчатися в коледжі або роблять перші кроки у своїй кар'єрі, ChatGPT став популярним ресурсом для освітніх цілей та кар'єрного консультування.

Ще один додаток на базі штучного інтелекту, що набирає популярності, - це Gauth. Воно розроблено материнською компанією TikTok ByteDance і досягло 8,37 мільйона нових завантажень.

CapCut та інші

Для зумерів програми для обміну фотографіями та соціальні мережі є невід'ємною частиною повсякденного життя.

На додаток до Threads та Instagram, CapCut від ByteDance також користується популярністю серед 18-24-річних. Програма для редагування відео відома своїм широким спектром ефектів та фільтрів, що спрощує завантаження відредагованого контенту на TikTok та інші сумісні платформи. Дані показують, що його було завантажено 21,72 мільйона разів.

Ще один додаток від ByteDance, Lemon8, також набирає популярності серед цієї вікової групи, набравши 7,7 мільйона завантажень.

До списку також увійшли Snapchat з 19,16 мільйонами завантажень, Telegram з 13,12 мільйона, Pinterest з 8,23 мільйона, Reddit з 8,06 мільйона та X з 7,58 мільйона.

На даний момент Netflix є провідним стрімінговим сервісом, який залучив найбільшу кількість користувачів віком від 18 до 24 років, набравши 15,67 мільйонів завантажень.

Музична стрімінгова програма, що приваблює найбільший інтерес серед молодих зумерів, - це не що інше, як провідна платформа Spotify. Ця програма залучила 10,45 мільйона завантажень, підкреслюючи його значну привабливість для цієї вікової групи.