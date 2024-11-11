Названы самые популярные приложения, которые завоевали сердца поколения "Z": список

Поколение "Z" уже успело сформировать свои уникальные предпочтения в мире цифровых инноваций, и их выбор приложений может многое рассказать о современных трендах. В стремительно меняющемся мире технологий зуммеры выбирают только те платформы, которые действительно отвечают их интересам и потребностям.

Про самые популярные приложения, которые покорили зуммеров и задают тон современным трендам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Temu

Основываясь на данных пользователей iOS и Android в США, самым загружаемым приложением с января по октябрь стал Temu. Это популярный онлайн-маркетплейс, предлагающий практически все виды товаров по сильно сниженным ценам.

Молодые люди загрузили приложение 41,98 миллиона раз, что указывает на то, что огромный выбор доступных товаров очень привлекателен для поколения зуммеров, несмотря на их приверженность устойчивому развитию и продолжающиеся дебаты вокруг быстрой моды. Temu также делает ставку на стратегии геймификации для мотивации покупателей, такие как купоны, награды и бесплатные подарки.

TikTok

Неудивительно, что TikTok занимает второе место после Temu с 33,23 миллионами загрузок. Приложение для коротких видео популярно среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет по нескольким причинам. Наиболее очевидной является то, что оно служит основным источником быстрого и легко усваиваемого контента. Интересно, что приложение, ориентированное на зуммеров, также предпочитают в качестве поисковой системы вместо Google.

YouTube

Еще одной крупной видеоплатформой остается YouTube. За примерно 10 месяцев мобильное приложение привлекло 14,03 миллиона новых скачиваний. Хотя это число не такое высокое, как у TikTok, оно все еще указывает на значительную вовлеченность этой группы.

Приложения от Meta

В дополнение к своим привычкам в области трат и потокового вещания, молодые люди сегодня также активно загружают семейство приложений Meta. Threads возглавляет список с 32,32 миллионами скачиваний, за ним следуют WhatsApp с 28,42 миллиона, Instagram с 26,29 миллиона, Facebook с 20,58 миллиона и Messenger с 17,63 миллиона.

Поскольку Threads был запущен недавно, вполне логично, что у него больше новых загрузок. Кроме того, похоже, что после обновления, направленного на привлечение зуммеров, заинтересованность в Facebook возросла.

Еще один технологический гигант, Google, также собрал значительное количество загрузок в этом году. Приложение поиска скачали 17,65 миллиона человек, в то время как другие продукты Google, Chrome и Meet, увидели 10,19 и 9,63 миллиона загрузок соответственно. Между тем, Google Drive собрал 7,22 миллиона скачиваний, а Google Photos - 6,79 миллиона.

ChatGPT

Еще одним не слишком удивительным открытием стало то, что ChatGPT от OpenAI продолжает пользоваться популярностью среди 18-24-летних, набрав 24,63 миллиона загрузок приложения. Поскольку многие молодые люди начинают учиться в колледже или делают первые шаги в своей карьере, ChatGPT стал популярным ресурсом для образовательных целей и карьерного консультирования.

Еще одно приложение на базе искусственного интеллекта, набирающее популярность, - это Gauth. Оно разработано материнской компанией TikTok ByteDance и достигло 8,37 миллиона новых скачиваний.

CapCut и другие

Для зуммеров приложения для обмена фотографиями и социальные сети являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

В дополнение к Threads и Instagram, CapCut от ByteDance также пользуется популярностью среди 18-24-летних. Приложение для редактирования видео известно своим широким спектром эффектов и фильтров, что упрощает загрузку отредактированного контента на TikTok и другие совместимые платформы. Данные показывают, что оно было загружено 21,72 миллиона раз.

Еще одно приложение от ByteDance, Lemon8, также набирает популярность среди этой возрастной группы, набрав 7,7 миллиона загрузок.

В список также вошли Snapchat с 19,16 миллионами скачиваний, Telegram с 13,12 миллиона, Pinterest с 8,23 миллиона, Reddit с 8,06 миллиона и X с 7,58 миллиона.

На данный момент Netflix является ведущим стриминговым сервисом, который привлек наибольшее количество пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, набрав 15,67 миллиона загрузок.

Музыкальное стриминговое приложение, привлекающее наибольший интерес среди молодых зуммеров, - это не что иное, как ведущая платформа Spotify. Это приложение привлекло 10,45 миллиона загрузок, подчеркивая его значительную привлекательность для этой возрастной группы.