Названо найненадійніші знаки Зодіаку. Їхні обіцянки - порожній звук

Представники деяких знаків Зодіаку можуть частіше за інших давати хибні надії та порожні обіцянки. Вони не завжди готові до стосунків та чогось серйозного, а тому тікають від відповідальності.

Які знаки Зодіаку найбільш ненадійні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World .

Близнюки

Близнюки люблять нові знайомства та спілкування. Однак коли вони розуміють, що їм нудно, відбувається наступне: представники цього знаку Зодіаку легко обривають зв'язок без жодних виправдань.

Вони швидко втомлюються від стосунків і не хочуть себе чимось обтяжувати. А тому сподіватися на Близнюків та вірити всім обіцянкам точно не варто.

Стрілець

Представники цього знаку дуже цінують свою незалежність. І якщо хтось зазіхає на волю Стрільців, вони готові втекти та більше ніколи не повертатися. Деколи їм непросто будувати довгострокові стосунки, куди легше їм можуть даватися порожні обіцянки.

Але якщо Стрілець по-справжньому закохується і стає серйозним, то чекайте на щирість, турботу та увагу. Представники цього знаку Зодіаку не бояться своїх емоцій та показують їх тим, кого справді цінують.

Водолій

Нерідко людям здається, що Водолії холодні та начебто відсторонені. Насправді вони просто не хочуть будувати плани та думати про щось серйозне. А тому представники цього знаку Зодіаку люблять флірт та короткострокові романи, а в іншому їхній інтерес згасає швидко.

Але якщо ви зможете підкорити серце ненадійного Водолія, то будете дуже здивовані. Ці люди можуть бути серйозними та приділяти весь вільний час тому, кого дійсно люблять.

Риби

Представників цього знаку Зодіаку часто називають безнадійними романтиками. Вони дуже емоційні та нерідко говорять занадто гарні слова. Покладатися на Риб на всі 100% точно не варто.

Представники цього знаку Зодіаку можуть говорити про все напряму, але часом їм простіше зводити замки з піску. Однак якщо Риби справді хочуть стосунків, не зрозуміти це буде складно.