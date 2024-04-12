Названы самые ненадежные знаки Зодиака. Их обещания - пустой звук

Представители некоторых знаков Зодиака могут чаще других давать ложные надежды и пустые обещания. Они не всегда готовы к отношениям и чему-то серьезному, а потому убегают от ответственности.

Близнецы

Близнецы любят новые знакомства и общение. Однако когда они понимают, что им скучно, происходит следующее: представители этого знака Зодиака легко обрывают связь безо всяких оправданий.

Они быстро устают от отношений и не хотят себя чем-то обременять. А потому надеяться на Близнецов и верить всем обещаниям точно не стоит.

Стрелец

Представители этого знака очень ценят свою независимость. И если кто-то посягает на свободу Стрельцов, они готовы сбежать и больше никогда не возвращаться. Порой им непросто строить долгосрочные отношения, куда легче им могут даваться пустые обещания.

Но если Стрелец по-настоящему влюбляется и становится серьезным, то ждите искренности, заботы и внимания. Представители этого знака Зодиака не боятся своих эмоций и показывают их тем, кого действительно ценят.

Водолей

Нередко людям кажется, что Водолеи холодные и будто бы отстраненные. На самом же деле они попросту не хотят строить планы и думать о чем-то серьезном. А потому представители этого знака Зодиака любят флирт и краткосрочные романы, а в другом их интерес угасает быстро.

Но если вы сумеете покорить сердце ненадежного Водолея, то будете очень удивлены. Эти люди умеют быть серьезными и уделять все свободное время тому, кого действительно любят.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака нередко называют безнадежными романтиками. Они очень эмоциональны и нередко говорят уж слишком красивые слова. Полагаться на Рыб на все 100% точно не стоит.

Представители этого знака Зодиака могут говорить обо всем напрямую, но порой им проще строить замки из песка. Однако если Рыбы действительно хотят отношений, не понять это будет сложно.