Названо найкращу вечерю для жінок 50+

Після 50 років метаболізм людини починає сповільнюватися, тому їжа перед сном може завдати шкоди здоров’ю. Важливо знати про продукти, які варто їсти перед сном у такому віці.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про вечерю, яка буде сприяти кращому самопочуттю у 50 років.

Які продукти можна їсти на вечерю

Щоб уникнути проблем з кишківником, важливо правильно ставитись до свого раціону.

З віком кожен шматочок їжі має значення. Тому в ечеря має бути збалансованою і містити у своєму складі білки, вітаміни й клітковину. Найкраще обирати такі продукти:

яловичина, курятина або риба, що приготовані на пару

овочі

кисломолочні нежирні продукти

вівсянка чи гречка, омлет

Фруктами пізно ввечері не слід зловживати, бо вони можуть стати причиною здуття через великий вміст цукру.

За словами дієтолога Тари Томайно, лосось є найкращою їжею для людей старше 50 років через вміст омега-3.

Лосось має менший вміст насичених жирів, ніж червоне м’ясо, і є чудовим білковим вибором, який варто включати в раціон принаймні раз на тиждень.

Важливо, що вечеря повинна бути не раніше, ніж через 5 годин після обіду і за три години до сну. Після вечірнього приймання їжі краще прогулятися, а не лежати на дивані.

Якому харчуванні віддати перевагу у 50 років

Середземноморська дієта зосереджена на здоров’ї серця, вона включає овочі, фрукти, горіхи, трави, насіння, цільні зерна, спеції та інші продукти рослинного походження. Оливкова олія є основним джерелом здорових жирів у цій дієті.

До того ж вода є надзвичайно важливою поживною речовиною, оскільки багато ліків можуть збільшити шанси на зневоднення. Крім того, один із ключових мінералів, які нам потрібні, клітковина, поглинає воду. Таким чином, потрібно постійно пити рідину протягом дня.

Додамо, що домашній сир вкрай важливий для людей похилого віку. Все тому, що це безцінне джерело сироваткового протеїну, який стимулює синтез білка в організмі. А білок особливо корисний для зміцнення м’язової тканини, яка з віком починає втрачатися.