Названо найкращі тренування для людей 40+. Вони за мить підтягнуть тіло

Що нам відомо про кросфіт?

Для тих, хто хоче почати займатися кросфітом після 40 років, важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що немає попередніх захворювань, які можуть ускладнити виконання вправ.

Важливо починати повільно; бажано починати з коротких тренувань і помірної інтенсивності, щоб дати організму можливість поступово адаптуватися.

Обирайте досвічених інструкторів, які мають досвід роботи з людьми цього віку або початківцями.

Слухати своє тіло та звертати увагу на те, як воно себе почуває під час і після тренування, важливо, щоб уникнути травм і повною мірою скористатися перевагами CrossFit.

Які переваги кросфіту для людей 40+?

Заняття кросфітом після 40 років мають багато переваг. По-перше, він покращує здоров’я серцево-судинної системи, включаючи вправи високої інтенсивності, які збільшують аеробні можливості та знижують ризик серцевих захворювань.

Ба більше, силові тренування допомагають боротися з природною втратою м’язової маси, яка відбувається з віком, що призводить до більшої сили та функціональності в повсякденній діяльності.

Також спостерігається покращення гнучкості та рухливості, що має вирішальне значення для запобігання травмам та підтримання активного способу життя.