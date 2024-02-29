Названо найкраще місце для зберігання моркви. Буде хрусткою цілий місяць

Як правильно зберігати моркву

За словами шеф-кухаря, ящик для овочів або пакет чи плівка - не найкращі варіанти для зберігання моркви. Насправді ж коренеплоди потрібно зберігати у вологому та прохолодному місці.

Коли ви принесете моркву додому, не поспішайте її мити. Натомість візьміть контейнер, який можна герметично закрити, та налийте туди води. Це може бути банка, щільний пакет або щось інше.

Де зберігати моркву (фото: freepik.com)

Потім покладіть моркву у воду. Важливо, аби коренеплоди були повністю занурені. Закривайте контейнер та ставте його у холодильник. Стежте за тим, аби вода була свіжою, її потрібно замінювати кожні 3-4 дні.

Ви зможете зберігати моркву у воді протягом 4 тижнів. При цьому вона залишатиметься хрусткою і свіжою.

"Подібно до цілої моркви, зберігайте вже нарізану моркву в контейнері, банці чи пакеті зі свіжою водою. У такому вигляді вона протримається в холодильнику два-три тижні", - додала шеф-кухар.