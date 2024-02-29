Названо лучшее место для хранения моркови. Будет хрустящей целый месяц

Как правильно хранить морковь

По словам шеф-повара, ящик для овощей или пакет или пленка - не лучшие варианты для хранения моркови. На самом же деле корнеплоды нужно хранить во влажном и прохладном месте.

Когда вы принесете морковь домой, не торопитесь ее мыть. Возьмите контейнер, который можно герметично закрыть, и налейте туда воды. Это может быть банка, плотный пакет или что-нибудь другое.

Где хранить морковь (фото: freepik.com)

Затем положите морковь в воду. Важно, чтобы корнеплоды были полностью погружены. Закройте контейнер и поместите его в холодильник. Следите за тем, чтобы вода была свежей, ее нужно менять каждые 3-4 дня.

Вы можете хранить морковь в воде в течение 4 недель. При этом она будет оставаться хрустящей и свежей.

"Подобно целой моркови, храните уже нарезанную морковь в контейнере, банке или пакете со свежей водой. В таком виде она продержится в холодильнике две-три недели", - добавила шеф-повар.