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Названо найкорисніший сорт рису

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 12:43
Названо найкорисніший сорт рису Фото: Який рис найкорисніший (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рис – це один із найпопулярніших продуктів у світі. Він містить клітковину, вуглеводи, вітаміни, мінерали, білок та корисний жир. Це універсальне зерно, яке може бути використане практично у будь-якій страві.

Який сорт цього злаку є найкориснішим розповіли у Eat this, not that.

Білий рис

Найпоширеніший з усіх сортів рису – білий, він є у багатьох продуктових магазинах і з'являється у багатьох популярних меню ресторанів.

Це доступна їжа, яка вбирає аромат і добре поєднується з безліччю страв від карі до суші. Білий рис – це збагачений рис, який зазвичай містить залізо, тіамін (вітамін B1), ніацин (вітамін B3) та фолієву кислоту.

Його подрібнюють, щоб видалити не тільки зовнішню оболонку, але також висівки та зародкові шари ядра. Він містить близько 160 калорій на ¼ чашки у сухому вигляді.

Коричневий рис є одним з найбільш відомих цільнозернових продуктів, поряд з деякими його родичами, такими як овес, цільна пшениця, оскільки він містить усі три важливі частини зерна: висівки, ендосперм та зародки.

Цікаво, однак, що коричневий рис містить всього на 1,5 грами більше клітковини в середньому на ¼ чашки сухої порції в порівнянні з білим рисом, тому не надає такого ж впливу клітковини, як інші цільнозернові продукти на ринку порівняно з рафінованими аналогами.

Хоча додатковий грам клітковини, яка в основному нерозчинна, може бути корисний для здоров'я травної системи, діючи як м'яке проносне, різниця не така разюча, як, скажімо, між підсолодженими рафінованими пластівцями і пластівцями з висівками.

Чорний рис, також відомий як фіолетовий або імператорський рис, був популярний у східних культурах протягом багатьох років.

Цей рис виглядає чорним у сухому вигляді, але після приготування він набуває більш фіолетового відтінку. У цьому зерні відмінна концентрація антоціанів, флавоноїдного пігменту, який може бути пов'язаний із захистом від серцево-судинних захворювань, раку та нейродегенеративних захворювань.

Названо найкорисніший сорт рису

У чорному рисі багато клітковини (eatthis.com)

Чорний рис містить більше клітковини та білка в порівнянні з коричневим рисом: близько п'яти грамів білка та трьох грамів клітковини на ¼ чашки сухої порції. Його найкраще вживати в кашах, рисових салатах або у вигляді смаженого рису.

Червоний рис є зерном темно-червоного/медового кольору зі злегка пікантним горіховим смаком і м'якою текстурою.

У деяких дослідженнях вивчалася позитивна інгібуюча дія червоного рису на клітини у разі лейкемії, раку шийки матки та шлунка через вміст у ньому проантоціанідину.

Червоний рис також може чинити протидіабетичну дію, як було досліджено у статті 2016 року з Журналу сільськогосподарської та харчової хімії.

Названо найкорисніший сорт рисуЧервоний рис – рекордсмен з корисності (eatthis.com)

Аналізи різних видів рису також показують, що червоний рис містить більше токотрієнолів, форми вітаміну Е, який пов'язаний із нейрозахистом, протираковою активністю та властивостями зниження рівня холестерину.

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