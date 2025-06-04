Названо найгіршу пилочку для п'ят, яку ніколи не можна використовувати

Чим вони шкідливі

Подолог Сейлі Тулпуле розповіла, що такі тертки для ніг насправді можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Ними зазвичай видаляють мозолі або суху шкіру на м'ятах.

Ці грубі металеві тертки мають крихітні, гострі леза і їх рекламують за їхню здатність видаляти товсту, суху шкіру або мозолі.

"Коли їх використовувати з надмірною силою, на шкірі можуть виникнути невеликі незаймані рани або тріщини", - сказала дерматолог Сара Могаддам.

Це робить вас вразливими до проникнення вірусів та бактерій, що може призвести до інфекцій. Наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ), який викликає підошовні бородавки. Він може проникнути в ці крихітні ранки і бородавка вже з’явиться через місяць.

Використання такого типу терток для ніг також може подразнювати шкіру та спричиняти кровотечу.

Тертка для ніг (фото: Freepik)

Тертки не допомагають позбутися мозолів

Мозолі утворюються внаслідок повторних травм і тертя. Коли ви підпилюєте їх грубим, гострим інструментом, вони спочатку можуть здаватися гладенькими, але зазвичай вони знову виростають товстішими.

Часте використання цих засобів може стимулювати шкіру до самозахисту та сприяти тому, щоб з часом вона ставала товстішою та твердішою. Це відоме як реактивний гіперкератоз і стосується потовщення зовнішнього шару шкіри як способу захисту від подразнення.

Більш ефективні способи позбутися мозолів

Коли у вас суха, потріскана шкіра або мозолі на ногах, існують кращі способи їх видалення. Почніть із замочування ніг у теплій воді протягом 10-15 хвилин. Це пом’якшить шкіру, щоб її було легше видалити.

Потім використовуйте скраб для ніг або пемзу, щоб м’яко відлущити відмерлу шкіру. Пемза не така агресивна, як терки, і зазвичай ви нею не шкрябаєте шкіру надто глибоко.

Американська академія дерматології рекомендує змочувати пемзу теплою водою та ніжними круговими або бічними рухами видаляти відмерлу шкіру. Але будьте обережні, щоб не видалити занадто багато шкіри.

Зволожуйте ноги лосьйонами або кремами, що містять саліцилову кислоту, лактат амонію або сечовину. Це натуральні відлущувальні засоби, які допомагають поступово пом’якшити шкіру. Найкраще наносити їх одразу після ванни або душу щодня.

До того ж носіння правильно підібраного взуття, яке мінімізує тертя або натирання, може допомогти запобігти утворенню мозолів. Це стосується і шльопанців, які зазвичай призводять до погіршення стану п’яткових мозолів.