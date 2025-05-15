7 речей, які руйнують ваші нігті щодня: перевірте себе

Мʼякі та ламкі нігті можуть бути не лише косметичною проблемою, а й сигналом про те, що у щоденному житті щось іде не так. Часто ми навіть не підозрюємо, що звичні речі, як-от миття посуду чи брак води в раціоні - повільно псують структуру нігтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green .

Вплив мийних засобів

Надмірний вплив інших агресивних хімічних речовин у засобах для чищення також може спричинити пошкодження нігтів. Ви можете піддаватися впливу цих хімічних речовин на роботі або під час прибирання вдома.

Тому варто завжди одягати рукавиці, коли працюєте з хімікатами або мийними засобами.

Мийні засоби змивають натуральні жири та вологу з нігтьової пластини, що робить її сухою, ламкою і схильною до розшарування. Контакт з хімікатами може викликати подразнення і тріщини в зоні кутикули, що порушує захист нігтя від інфекцій.

Покриття гель-лаком

Акрилові нігті можуть мати безліч шкідливих наслідків для нігтів, включаючи підвищену ламкість . Навіть якщо ви припините робити акриловий та гелевий манікюр, нігті можуть залишатися ламкими ще протягом кількох місяців, поки вони повністю не відростуть.

До того ж перепилювання нігтьової пластини перед нанесенням гель-лаку знижує товщину нігтя. Також механічне зняття гель-лаку (здирання або відривання) пошкоджує верхній шар нігтя.

Генетика

Якщо ламкість нігтів не є чимось новим, то вона може бути генетичною. Сімейний анамнез був суттєво пов’язаний з ймовірністю ламкості нігтів.

Подивіться на матриця нігтя - зазвичай ви можете побачити його як півмісяць на великому пальці.

Якщо у вас маленька матриця нігтя, то швидше за все у вас будуть тонкі нігті. Більша матриця символізує потенціал для товстіших і міцніших нігтів.

Зосередьтеся на місцевих засобах, призначених для зміцнення нігтів.

Робота з водою

Дослідження показують, що робота у вологих умовах може призвести до підвищеної ламкості нігтів. Більше того, повторний вплив води також може призвести до їхнього відшаровування.

Нігтьова пластина пориста, тому вода легко проникає в неї. Часте намокання, а потім висихання призводить до втрати природної вологи та виснаження нігтя, роблячи його ламким і сухим.

Деякі захворювання

Дерматолог Дана Стерн розповіла, що д еякі проблеми зі здоров'ям, такі як захворювання щитовидної залози або анемія, іноді можуть призвести до ламкості нігтів.

Зниження васкуляризації та оксигенації нігтьової матриці пов’язане з ламкістю нігтів. Це може траплятися при таких захворюваннях, як периферичні артерії та хвороба Рейно.

Старіння

Старіння призводить до зниження вмісту холестерину в нігтях, що призводить до підвищеної ламкості. У літньому віці кровообіг, зокрема в кінцівках, погіршується. Це зменшує надходження поживних речовин і кисню до нігтьової пластини.

Це неминуче, тому варто дотримуватись регулярного догляду за нігтями.

Дефіцит поживних речовин

Коли ви не отримуєте достатньо певних поживних речовин, то стан нігтів погіршиться. Якщо нігті раптово стають гнучкими, це може бути ознакою дисбалансу заліза.

Замість того, щоб надмірно аналізувати власний раціон, зверніться до фахівця, щоб визначити, чи не порушений ваш рівень заліза (про це трохи пізніше).