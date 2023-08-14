Названо найгіршу молочку, яку не треба купувати ніколи

Знежирена молочка

Міф про те, що молочні продукти зі стандартною жирністю шкодять фігурі і містять шкідливий холестерин, давно віджив своє.

За словами дієтологині Світлани Фус, знежирена молочка не може забезпечувати організм необхідними поживними речовинами. Краще обирати натуральні продукти, а не ті, з яких штучно забрали жирність.

Йогурти та солодкі сирки

Треба розуміти, що йогурти бувають різними. Важливо читати склад таких продуктів, оскільки загусники у вигляді крохмалю та високий вміст цукру роблять йогурти та солодкі сирки зовсім не дієтичними.

Варто обирати йогурти без цукру чи цукрозамінників. Якщо хочете урізноманітнити смак, додайте жменю ягід, насіння, горішків. А замість солодких сирків візьміть кисломолочний сир і з'їжте із зеленню чи з тими ж ягодами/фруктами.

"Фермерське молоко"

Купувати молоко чи молочну продукцію на стихійних ринках небезпечно, особливо в спеку. Непастеризовані молочні продукти можуть містити бактерії, дріжджі та плісеневі грибки, що призводить до отруєння.

Саме тому молочна продукція має проходити сертифікацію, і купувати її "у бабусі" - потенційний ризик для здоров'я.

Молочку краще не купувати на стихійних ринках (фото: Getty Images)

Якщо ви не переносите лактозу

За словами Світлани Фус, декому молочні продукти замість здоров'я завдають шкоди. Буває так, що люди борються з неприємними симптомами після вживання молочних продуктів протягом багатьох років, перш ніж дізнаються, від чого в них виникає дискомфорт.

За статистикою в більш ніж половини дорослого населення з віком може виникнути нестерпність молочного цукру - лактози, основного вуглеводу в молочних продуктах. Після вживання лактозовмісних молочних продуктів, вони відчувають біль у животі, здуття, нудоту, діарею. Ці симптоми з'являються можуть з'явитися через 30 хвилин чи 2 години.

Тим не менш, багато людей, в яких є нестерпність лактози можуть важко перетравлювати свіже молоко, а от на кисломолочні продукти з лактозою дискомфорту не виникає. Вони можуть спокійно вживати кефір, йогурт, твердий чи м'який сир.

Тренер Віктор Мандзяк зазначає, якщо у вас є певна нестерпність лактози, не варто виключати всю молочну продукцію.

"В кисломолочних продуктах бактерії перетворили більшість лактози в молочну кислоту. Вони відносно безпечні навіть для тих, що мають нестерпність лактози. Тому пробуйте і слідкуйте за реакцією організму, віднайдіть свою корисну дозу молочних продуктів. Не переносите взагалі - не вживайте, звісно. Не смакує - теж не вживайте", - радить фахівець.

Тим, хто молочні продукти виключає повністю, слід пам'ятати, що у разі безмолочної дієти, важливо стежити за наявністю в раціоні інших джерел кальцію, вітаміну А, В2 і вітаміну D для попередження їх дефіциту.

Чи можна молоко маленьким дітям

Доктор Євген Комаровський каже, що немовлятам до року категорично не можна давати незбиране коров'яче (козяче та інших сільськогосподарських тварин) молоко. Це ж стосується дітей 2-3 років - їм молоко давати небажано. Таке правило не стосується адаптованих молочних сумішей.

За словами педіатра, знайомство дітей з молочкою слід починати саме з кисломолочних продуктів.

Комаровський додає, що кальцій, що міститься в молоці, є прямим антагоністом заліза. Якщо в кишківнику багато кальцію, залізо не засвоюється. Тому багата залізом гречка в поєднанні з молоком - не найкраща ідея.

"Останнім часом медична наука взагалі переглядає рекомендації, що молока треба багато... З'ясували, що люди, які п'ють три і більше склянки молока в день, не здоровіші за тих, хто цього не робить", - зазначає педіатр.

Кальцій з молока можна замінити іншими продуктами, багатими цим мікроелементом (рибою, зеленню, бобовими, крупами).

Чим корисна молочна продукція

Відомий тренер Віктор Мандзяк зазначає, що молочки боятися і демонізувати її не варто. Він пропонує подивитися на хімічний склад молока:

В молоці 89% води.

На 3% молоко складається з високоякісного білка з повноцінним амінокислотним складом, а це цеглинки нашого організму.

У 100 г молока міститься 5 г лактози. Не треба лякатися слова "лактоза", адже це, всього лиш глюкоза та галактоза, які являються джерелом енергії для організму.

2,5% молока - жир. Корисний жир, з якого будуються гормони, клітинні мембрани, який забезпечує нас енергією.

Молоко - кладезь мікронутрієнтів. Окремо треба відзначити кальцій, якого в 100 г молока - 12% від денної норми.

Висновки

Можемо підсумувати, що молоко і молочна продукція - корисні і необхідні людині для здоров'я. Проте варто уникати:

знежиреної молочки

солодких йогуртів та сирків

цільного молока дітям до року, а також людям з нестерпністю лактози

молочки зі стихійних ринків

Якщо ви не можете вживати чи не любите молочну продукцію, стежте за раціоном, щоб в ньому було достатньо кальцію, вітаміну А, В2 і вітаміну D.