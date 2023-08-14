Названа худшая молочка, которую не надо покупать никогда

Обезжиренная молочка

Миф о том, что молочные продукты со стандартной жирностью вредят фигуре и содержат вредоносный холестерин, давно отжил свое.

По словам диетологи Светланы Фус, обезжиренная молочка не может снабжать организм необходимыми питательными веществами. Лучше выбирать натуральные продукты, а не те, из которых искусственно забрали жирность.

Йогурты и сладкие сырки

Надо понимать, что йогурты бывают разными. Важно читать состав таких продуктов, поскольку загустители в виде крахмала и высокое содержание сахара делают йогурты и сладкие сырки совсем не диетическими.

Следует выбирать йогурты без сахара или сахарозаменителей. Если хотите разнообразить вкус, добавьте горсть ягод, семян, орешков. А вместо сладких сырков возьмите творог и съешьте с зеленью или с теми же ягодами/фруктами.

"Фермерское молоко"

Покупать молоко или молочную продукцию на стихийных рынках небезопасно, особенно в жару. Непастеризованные молочные продукты могут содержать бактерии, дрожжи и плесневые грибки, что приводит к отравлению.

Именно поэтому молочная продукция должна проходить сертификацию, и покупать ее "у бабушки" - потенциальный риск для здоровья.

Молочку лучше не покупать на стихийных рынках (фото: Getty Images)

Если вы не переносите лактозу

По словам Светланы Фус, некоторым молочные продукты вместо здоровья причиняют вред. Случается так, что люди борются с неприятными симптомами после употребления молочных продуктов в течение многих лет, прежде чем узнают, от чего у них возникает дискомфорт.

По статистике у более чем половины взрослого населения с возрастом может возникнуть непереносимость молочного сахара - лактозы, основного углевода в молочных продуктах. После употребления лактосодержащих молочных продуктов они ощущают боль в животе, вздутие, тошноту, диарею. Эти симптомы могут появиться через 30 минут или 2 часа.

Тем не менее, многие люди, у которых есть непереносимость лактозы могут тяжело переваривать свежее молоко, а вот на кисломолочные продукты с лактозой дискомфорта не возникает. Они могут спокойно употреблять в пищу кефир, йогурт, твердый или мягкий сыр.

Тренер Виктор Мандзяк отмечает, что если у вас есть определенная непереносимость лактозы, не стоит исключать всю молочную продукцию.

"В кисломолочных продуктах бактерии превратили большинство лактозы в молочную кислоту. Они относительно безопасны даже тех, у кого есть непереносимость лактозы. Поэтому пробуйте и следите за реакцией организма, найдите свою полезную дозу молочных продуктов. Не переносите вообще - не употребляйте, конечно. Не нравится на вкус - тоже не употребляйте", - советует специалист.

Тем, кто молочные продукты исключает полностью, следует помнить, что при безмолочной диете важно следить за наличием в рационе других источников кальция, витамина А, В2 и витамина D для предупреждения их дефицита.

Можно ли молоко маленьким детям

Доктор Комаровский говорит, что младенцам до года категорически нельзя давать цельное коровье (козье и других сельскохозяйственных животных) молоко. Это же касается детей 2-3 лет - им молоко давать нежелательно. Такое правило не касается адаптированных молочных смесей.

По словам педиатра, знакомство детей с молочкой следует начинать именно с кисломолочных продуктов.

Комаровский добавляет, что содержащийся в молоке кальций является прямым антагонистом железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается. Поэтому богатая железом гречка в сочетании с молоком - не самая лучшая идея.

"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока нужно много... Выяснили, что люди, которые пьют три и более стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.

Кальций из молока можно заменить другими продуктами, богатыми этим микроэлементом (рыбой, зеленью, бобовыми, крупами).

Чем полезна молочная продукция

Известный тренер Виктор Мандзяк отмечает, что молочки бояться и демонизировать ее не стоит. Он предлагает посмотреть на химический состав молока:

В молоке 89% воды.

На 3% молоко состоит из высококачественного белка с полноценным аминокислотным составом, а это кирпичики нашего организма.

В 100 г молока содержится 5 г лактозы. Не надо пугаться слова "лактоза", ведь это всего лишь глюкоза и галактоза, которые являются источником энергии для организма.

2,5% молока - жир. Полезный жир, из которого строятся гормоны, клеточные мембраны, обеспечивающие нас энергией.

Молоко - кладезь микронутриентов. Отдельно нужно отметить кальций, которого в 100 г молока - 12% от дневной нормы.

Выводы

Можем подытожить, что молоко и молочная продукция - полезны и необходимы человеку для здоровья. Однако следует избегать:

обезжиренной молочки

сладких йогуртов и сырков

цельного молока детям до года, а также людям с непереносимостью лактозы

молочки со стихийных рынков

Если вы не можете употреблять или любите молочную продукцию, следите за рационом, чтобы в нем было достаточно кальция, витамина А, В2 и витамина D.