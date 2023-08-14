Названа худшая молочка, которую не надо покупать никогда

Украинцы употребляют большое количество молочных продуктов, ассортимент которых широко представлен в супермаркетах: от простого молока, кефира, сметаны до йогуртов с наполнителями и восточного айрана.
В последнее время люди стали часто заменять коровье молоко соевым, кокосовым и т. д. Действительно ли этот продукт может навредить и какую молочку лучше не покупать?
Об этом узнайте в материале Styler далее.
Миф о том, что молочные продукты со стандартной жирностью вредят фигуре и содержат вредоносный холестерин, давно отжил свое.
По словам диетологи Светланы Фус, обезжиренная молочка не может снабжать организм необходимыми питательными веществами. Лучше выбирать натуральные продукты, а не те, из которых искусственно забрали жирность.
Надо понимать, что йогурты бывают разными. Важно читать состав таких продуктов, поскольку загустители в виде крахмала и высокое содержание сахара делают йогурты и сладкие сырки совсем не диетическими.
Следует выбирать йогурты без сахара или сахарозаменителей. Если хотите разнообразить вкус, добавьте горсть ягод, семян, орешков. А вместо сладких сырков возьмите творог и съешьте с зеленью или с теми же ягодами/фруктами.
Покупать молоко или молочную продукцию на стихийных рынках небезопасно, особенно в жару. Непастеризованные молочные продукты могут содержать бактерии, дрожжи и плесневые грибки, что приводит к отравлению.
Именно поэтому молочная продукция должна проходить сертификацию, и покупать ее "у бабушки" - потенциальный риск для здоровья.
Молочку лучше не покупать на стихийных рынках (фото: Getty Images)
По словам Светланы Фус, некоторым молочные продукты вместо здоровья причиняют вред. Случается так, что люди борются с неприятными симптомами после употребления молочных продуктов в течение многих лет, прежде чем узнают, от чего у них возникает дискомфорт.
По статистике у более чем половины взрослого населения с возрастом может возникнуть непереносимость молочного сахара - лактозы, основного углевода в молочных продуктах. После употребления лактосодержащих молочных продуктов они ощущают боль в животе, вздутие, тошноту, диарею. Эти симптомы могут появиться через 30 минут или 2 часа.
Тем не менее, многие люди, у которых есть непереносимость лактозы могут тяжело переваривать свежее молоко, а вот на кисломолочные продукты с лактозой дискомфорта не возникает. Они могут спокойно употреблять в пищу кефир, йогурт, твердый или мягкий сыр.
Тренер Виктор Мандзяк отмечает, что если у вас есть определенная непереносимость лактозы, не стоит исключать всю молочную продукцию.
"В кисломолочных продуктах бактерии превратили большинство лактозы в молочную кислоту. Они относительно безопасны даже тех, у кого есть непереносимость лактозы. Поэтому пробуйте и следите за реакцией организма, найдите свою полезную дозу молочных продуктов. Не переносите вообще - не употребляйте, конечно. Не нравится на вкус - тоже не употребляйте", - советует специалист.
Тем, кто молочные продукты исключает полностью, следует помнить, что при безмолочной диете важно следить за наличием в рационе других источников кальция, витамина А, В2 и витамина D для предупреждения их дефицита.
Доктор Комаровский говорит, что младенцам до года категорически нельзя давать цельное коровье (козье и других сельскохозяйственных животных) молоко. Это же касается детей 2-3 лет - им молоко давать нежелательно. Такое правило не касается адаптированных молочных смесей.
По словам педиатра, знакомство детей с молочкой следует начинать именно с кисломолочных продуктов.
Комаровский добавляет, что содержащийся в молоке кальций является прямым антагонистом железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается. Поэтому богатая железом гречка в сочетании с молоком - не самая лучшая идея.
"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока нужно много... Выяснили, что люди, которые пьют три и более стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.
Кальций из молока можно заменить другими продуктами, богатыми этим микроэлементом (рыбой, зеленью, бобовыми, крупами).
Известный тренер Виктор Мандзяк отмечает, что молочки бояться и демонизировать ее не стоит. Он предлагает посмотреть на химический состав молока:
Можем подытожить, что молоко и молочная продукция - полезны и необходимы человеку для здоровья. Однако следует избегать:
Если вы не можете употреблять или любите молочную продукцию, следите за рационом, чтобы в нем было достаточно кальция, витамина А, В2 и витамина D.
Раньше мы писали, что произойдет с вами, если употреблять много молока.