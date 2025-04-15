М'ясо з таким маркуванням в магазині - небезпечне: чому не варто його купувати

Фарш - незамінний помічник на кухні, що дозволяє швидко приготувати безліч смачних страв. Однак, вибираючи цей продукт у супермаркеті, варто бути надзвичайно уважним до етикетки.

Чому треба бути обережним з покупкою фаршу в магазині - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Експерти з якості харчових продуктів та захисту прав споживачів попереджають: деякі написи та формулювання на упаковці фаршу можуть свідчити про низьку якість, приховувати небажані інгредієнти або навіть нести потенційні ризики.

Головний "червоний прапорець" – розмита назва

Найперше, на що радять звертати увагу фахівці - це нечіткі, загальні назви продукту. Уникайте фаршу з маркуванням на кшталт:

"Фарш домашній"

"Фарш асорті"

"Фарш особливий"

"М'ясний продукт січений"

Або просто "Фарш" (без зазначення виду м'яса)

Чому такі назви – це погано? Вони не дають покупцеві жодної конкретної інформації про склад. Під такими "узагальненнями" виробник може приховувати:

Невідоме співвідношення м'яса

Наприклад, у фарші "асорті" може бути 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини.

Використання менш якісних частин

Обрізки, жир, сполучна тканина, іноді навіть шкіра – все це може потрапити у фарш з нечіткою назвою.

Додавання води та добавок

Щоб збільшити вагу та покращити вигляд менш якісної сировини.

Шукайте конкретику на етикетці

Сумлінний виробник завжди чітко вказує, з якого м'яса виготовлений фарш: "Фарш яловичий", "Фарш свинячий", "Фарш курячий", "Фарш з індички". Це дозволяє вам розуміти, що саме ви купуєте. Ще краще, якщо вказано сорт м'яса (наприклад, "вищий ґатунок") або приблизний відсоток жиру.

Завжди перевіряйте дрібний шрифт

Навіть якщо назва конкретна, не полінуйтеся прочитати повний склад продукту та звернути увагу на термін придатності:

Склад

Переконайтеся, що у списку інгредієнтів немає несподіваних компонентів, таких як соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти чи підсилювачі смаку (якщо ви шукаєте чистий м'ясний продукт). Їх наявність може свідчити про спробу здешевити фарш.

Термін придатності

Фарш - продукт, що надзвичайно швидко псується через велику поверхню контакту з повітрям та бактеріями. Обирайте найсвіжіший продукт, уважно дивіться на дату виготовлення та кінцевий термін споживання. Ніколи не купуйте фарш, термін придатності якого добігає кінця, навіть якщо на нього діє велика знижка.

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