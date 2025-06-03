Названо найгірші цукерки для дітей: список, який шокує

Що насправді ховається за яскравою обгорткою цукерок?

Проблема "найгірших" цукерок полягає не тільки в їхньому високому вмісті цукру, хоча це і є основним фактором. Справжня загроза криється у комплексі шкідливих компонентів:

Надлишок цукру

Це очевидно, але важливо розуміти, що цукор - це не просто "порожні калорії". Він викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові, що призводить до гіперактивності, а потім до різкого спаду енергії та роздратованості. Регулярне надмірне споживання цукру провокує розвиток карієсу, ожиріння, цукрового діабету 2 типу та навіть може впливати на когнітивні функції.

Гідрогенізовані та трансжири

Часто використовуються для створення кремової текстури, продовження терміну зберігання та зниження вартості продукту. Ці жири є "прихованими вбивцями", що підвищують рівень "поганого" холестерину, збільшують ризик серцево-судинних захворювань, а також можуть негативно впливати на розвиток мозку дитини.

Штучні барвники та ароматизатори

Яскраві кольори та інтенсивні смаки досягаються за рахунок синтетичних добавок. Деякі з них, як-от тартразин (E102), жовтий (E110), азорубін (E122) та інші, пов'язують з підвищеною гіперактивністю, синдромом дефіциту уваги та алергічними реакціями у дітей.

Консерванти та емульгатори:

Вони забезпечують тривалий термін зберігання та привабливу текстуру, але можуть подразнювати шлунково-кишковий тракт дитини та порушувати баланс мікрофлори кишківника.

Низька харчова цінність:

"Найгірші" цукерки, як правило, не містять жодних корисних поживних речовин - ні вітамінів, ні мінералів, ні клітковини. Це чисті калорії без жодної користі.

"Чорний список" цукерок

З урахуванням усіх цих факторів, дієтологи та педіатри визначають кілька категорій цукерок, які є найменш бажаними у дитячому раціоні:

Жувальні цукерки та мармелад з яскравими барвниками

Вони містять величезну кількість цукру, штучних барвників, які можуть викликати гіперактивність, а також часто містять желатин та інші добавки, що не несуть користі. Їхня липка текстура також сприяє розвитку карієсу, затримуючись на зубах.

Шоколадні батончики з карамеллю, нугою та великою кількістю наповнювачів

Це справжні "калорійні бомби". Вони містять рекордну кількість цукру, насичених жирів, а часто і трансжирів. Мінімальний вміст какао (якщо воно взагалі є) не робить їх корисними, а численні наповнювачі, такі як нуга та карамель, лише збільшують цукрове навантаження.

Дешеві шоколадні вироби та плитки з низьким вмістом какао

Часто містять багато цукру, рослинних жирів (пальмової олії, гідрогенізованих жирів), емульгаторів та ароматизаторів замість справжнього какао. Це не шоколад, а солодка суміш без жодної користі.

Льодяники та карамель

Ці цукерки складаються практично з одного цукру та штучних барвників. Вони довго розсмоктуються, що забезпечує тривалий контакт цукру зі зубною емаллю, значно підвищуючи ризик карієсу.

Солодкі зернові батончики в шоколаді та глазурі

Багато з них позиціонуються як "здорові", але насправді містять багато цукру, жирів, глазурі та ароматизаторів. Вони можуть бути лише трохи кращими за звичайний шоколадний батончик.

Цукерки-шипучки, жуйки з цукром

Містять величезну кількість цукру, кислот (для "шипіння"), штучних барвників та ароматизаторів. Кислоти негативно впливають на зубну емаль, а цукор - це ідеальне середовище для бактерій, що викликають карієс.