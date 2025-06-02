Haribo відкликає цукерки: у солодощах для дітей знайшли канабіс
У Нідерландах Haribo відкликає із продажу цукерки. Це довелося зробити через те, що у солодощах виявили канабіс, внаслідок цього постраждали діти.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Компанія Haribo відкликає з продажу партію цукерок Happy Cola F!ZZ після того, як у трьох 1-кілограмових упаковках виявили сліди канабісу. За даними Нідерландської служби безпеки харчових продуктів (NVWA), після вживання солодощів кілька людей, зокрема діти, поскаржилися на запаморочення та погане самопочуття.
"Як наркотик потрапив у цукерки - наразі невідомо", - заявив представник відомства.
Інцидент стався на сході Нідерландів. Подружжя з регіону Твенте звернулося до поліції після того, як їхні діти відчули себе "дуже погано" після вживання цукерок. Правоохоронці вже розслідують інцидент. Експертиза підтвердила наявність канабісу.
Що відкликають
Проблема стосується лише упаковок вагою 1 кілограм із терміном придатності до січня 2026 року та певним кодом продукту. Haribo пообіцяла повне відшкодування за всі повернуті упаковки.
У Нідерландах вже траплялися подібні випадки. У 2023 році шість дітей віком від 4 до 14 років отруїлися солодощами з THC (активна речовина канабісу). Хоча тоді це була некомерційна продукція. Поліція попереджає, що наркоторговці дедалі частіше використовують дитячі ласощі як прикриття, зокрема підробки желейних ведмедиків Haribo з THC.
Раніше РБК-Україна розповідало, що світ сколихнула несподівана правда про зелений мармеладний ведмедик Haribo. Виявилося, що він має смак не яблука чи лайма, як вважали багато хто, а полуниці. Це здивувало фанатів, які звикли асоціювати колір із кислими смаками. Haribo підтвердили: такий вибір - навмисний, щоб викликати "радість і несподіванку".
Також ми писали, що глазуровані сирки, які вважаються корисним перекусом, насправді можуть шкодити здоров’ю дітей. Вони часто містять багато цукру, трансжирів, барвників і майже не мають справжнього сиру. Експерти радять уважно читати склад і обирати натуральні альтернативи - йогурт без цукру, сир, фрукти чи горіхи.
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