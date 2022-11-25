Названо найгірші фрукти для людей з діабетом: уникайте їх!

Існує хибна думка, що хворим на діабет не можна їсти фрукти. Так, вони містять природні цукри, але повністю уникати їх не варто. Просто треба знати: які дозволено вживати, а які - ні.

Які ж фрукти лікарі не рекомендують їсти діабетикам - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які фрукти краще не їсти при діабеті

Навіть у невеликих порціях деяких фруктів міститься багато природного цукру, що може негативно вплинути на здоров’я людини з діабетом.

Особливо, говорить дієтолог OnPoint Nutrition Зої Фієнман, потрібно бути обережними з такими фруктами, як:

манго

банан

папайя

ананас

кавун

Відмовтеся від консервованих фруктів

Консервовані фрукти можуть бути зручними та недорогими, але вони теж не дуже корисні для діабетиків, каже лікар-терапевт Кім Роуз.

Бо "просочені сиропом фрукти містять ще більше цукру, який може погано позначитися на організмі людей з підвищеним цукром".

Будьте обережні з сухофруктами

З сухофруктами теж варто бути обережними.

Тому старайтеся уважно читати етикетки сухофруктів, бо багато з них містять додатковий цукор.

"Деякі підсолоджені. Але й вони можуть бути небезпечними. Якщо вам потрібні сухофрукти, зробіть їх власноруч. Найкраще підійдуть для цього фініки, інжир і чорнослив, оскільки вони мають нижчий глікемічний індекс", - цитує Роуз сайт Allrecipes.

Діабетикам краще обмежити споживання сухофруктів (фото: Freepik)

Соки та смузі теж не бажані

Багато куплених у магазині соків - апельсиновий, яблучний і навіть овочевий - теж можуть містити цукор.

Тому краще робити смузі чи сік вдома. Але і тут є нюанс. Експерти радять готувати напій "переважно з овочів і додати щось на зразок половинки банана для солодкості".

А які фрукти можна їсти при діабеті?

Ось кілька корисних фруктів, які не тільки мають нижчий глікемічний індекс, але й містять велику кількість інших вітамінів і мінералів:

ягоди

вишні

сливи

грейпфрут

персики

яблука

груші

ківі

апельсини

За словами Роуз, "фрукти з високим вмістом клітковини, такі як яблука та груші, допомагають уповільнити різке підвищення рівня цукру в крові".