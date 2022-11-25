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Названо найгірші фрукти для людей з діабетом: уникайте їх!

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П'ятниця 25 листопада 2022 19:04
Названо найгірші фрукти для людей з діабетом: уникайте їх! Ці фрукти краще не їсти при діабеті (фото: depositphotos.com)
Автор: Юлія Гаюк

Існує хибна думка, що хворим на діабет не можна їсти фрукти. Так, вони містять природні цукри, але повністю уникати їх не варто. Просто треба знати: які дозволено вживати, а які - ні.

Які ж фрукти лікарі не рекомендують їсти діабетикам - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які фрукти краще не їсти при діабеті

Навіть у невеликих порціях деяких фруктів міститься багато природного цукру, що може негативно вплинути на здоров’я людини з діабетом.

Особливо, говорить дієтолог OnPoint Nutrition Зої Фієнман, потрібно бути обережними з такими фруктами, як:

  • манго
  • банан
  • папайя
  • ананас
  • кавун

Відмовтеся від консервованих фруктів

Консервовані фрукти можуть бути зручними та недорогими, але вони теж не дуже корисні для діабетиків, каже лікар-терапевт Кім Роуз.

Бо "просочені сиропом фрукти містять ще більше цукру, який може погано позначитися на організмі людей з підвищеним цукром".

Будьте обережні з сухофруктами

З сухофруктами теж варто бути обережними.

Тому старайтеся уважно читати етикетки сухофруктів, бо багато з них містять додатковий цукор.

"Деякі підсолоджені. Але й вони можуть бути небезпечними. Якщо вам потрібні сухофрукти, зробіть їх власноруч. Найкраще підійдуть для цього фініки, інжир і чорнослив, оскільки вони мають нижчий глікемічний індекс", - цитує Роуз сайт Allrecipes.

Названо найгірші фрукти для людей з діабетом: уникайте їх!

Діабетикам краще обмежити споживання сухофруктів (фото: Freepik)

Соки та смузі теж не бажані

Багато куплених у магазині соків - апельсиновий, яблучний і навіть овочевий - теж можуть містити цукор.

Тому краще робити смузі чи сік вдома. Але і тут є нюанс. Експерти радять готувати напій "переважно з овочів і додати щось на зразок половинки банана для солодкості".

А які фрукти можна їсти при діабеті?

Ось кілька корисних фруктів, які не тільки мають нижчий глікемічний індекс, але й містять велику кількість інших вітамінів і мінералів:

  • ягоди
  • вишні
  • сливи
  • грейпфрут
  • персики
  • яблука
  • груші
  • ківі
  • апельсини

За словами Роуз, "фрукти з високим вмістом клітковини, такі як яблука та груші, допомагають уповільнити різке підвищення рівня цукру в крові".

До речі, в Україні діє програма забезпечення безкоштовними ліками проти діабету.

Читайте також, чи насправді цукор є шкідливим для людини та скільки його можна вживати.

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