Названы самые плохие фрукты для людей с диабетом: избегайте их!
Существует заблуждение, что больным диабетом нельзя есть фрукты. Да, они содержат природные сахара, но полностью избегать их не стоит. Просто нужно знать: какие разрешено употреблять, а какие - нет.
Какие же фрукты врачи не рекомендуют есть диабетикам - читайте в нашем материале ниже.
Какие фрукты лучше не есть при диабете
Даже в небольших порциях некоторых фруктов содержится много природного сахара, что может негативно отразиться на здоровье человека с диабетом.
Особенно, говорит диетолог OnPoint Nutrition Зои Фиенман, нужно быть осторожными с такими фруктами, как:
- манго
- банан
- папайя
- ананас
- арбуз
Откажитесь от консервированных фруктов
Консервированные фрукты могут быть удобными и недорогими, но они тоже не очень полезны диабетикам, говорит врач-терапевт Ким Роуз.
Ибо "пропитанные сиропом фрукты содержат еще больше сахара, который может плохо сказаться на организме людей с повышенным сахаром".
Будьте осторожны с сухофруктами
С сухофруктами тоже следует быть осторожными.
Поэтому старайтесь внимательно читать этикетки сухофруктов, потому что многие содержат дополнительный сахар.
"Некоторые подслащенные. Но и они могут быть опасными. Если вам нужны сухофрукты, сделайте их своими руками. Лучше всего подойдут для этого финики, инжир и чернослив, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс", - цитирует Роуз сайт Allrecipes.
Диабетикам лучше ограничить потребление сухофруктов (фото: Freepik)
Соки и смузи тоже не желательны
Многие купленные в магазине соки - апельсиновый, яблочный и даже овощной - тоже могут содержать сахар.
Поэтому лучше делать смузи или сок дома. Но и здесь есть нюанс. Эксперты советуют готовить напиток "преимущественно из овощей и добавить что-то вроде половинки банана для сладости".
А какие фрукты можно есть при диабете?
Вот несколько полезных фруктов, которые не только имеют более низкий гликемический индекс, но и содержат большое количество других витаминов и минералов:
- ягоды
- вишни
- сливы
- грейпфрут
- персики
- яблоки
- груши
- киви
- апельсины
По словам Роуз, "фрукты с высоким содержанием клетчатки, такие как яблоки и груши, помогают замедлить резкое повышение уровня сахара в крови".
Кстати, в Украине действует программа обеспечения бесплатными лекарствами против диабета.
Читайте также, действительно ли сахар вреден для человека и сколько его можно употреблять.