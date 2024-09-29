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Названо найгірше молоко у світі: чому його треба уникати

Фото: Як молоко найгірше для організму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дієтолог застеріг від одного виду рослинного молока, яке може підвищити рівень цукру в крові та призвести до ожиріння.

Якого молока варто уникати та чому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok американського дієтолога Стеф Робінсон.

Яке молоко шкідливе для організму?

Зараз в магазинах можна знайти багато видів коров'ячого молока з різною жирністю або безлактозне молоко, але і багато рослинних напоїв, які їх замінюють.

Багато людей вибирають їх через алергію на молочні білки, непереносимість лактози або інші проблеми зі здоров'ям.

Альтернативою є, наприклад, вівсяне молоко, яке також можуть вживати люди з алергією на горіхи та непереносимістю інших еквівалентів молока, таких як кокосове або мигдальне молоко.

Вівсяне молоко також покращує травлення завдяки вмісту клітковини та регулює рівень холестерину та артеріального тиску. Воно містить вітаміни групи В і А, кальцій, залізо, магній, цинк і калій.

Однак американський дієтолог Стеф Робінсон попередила, що вівсяне молоко зовсім не є здоровим вибором.

"Найгірше молоко, яке ви можете споживати, - це вівсяне молоко. Воно різко підвищує рівень цукру в крові, який потім швидко падає, змушуючи вас відчувати себе втомленими та позбавленими енергії", - сказала експерт.

Чому вівсяне молоко не корисне і чим воно може зашкодити?

Дієтолог попереджає, що вівсяне молоко має високий вміст глюкози. Тому воно викликає скачки глюкози в крові, що несприятливо для здоров'я і підвищує ризик розвитку діабету. Саме тому його не слід вживати особливо людям з цукровим діабетом і резистентністю до інсуліну. Високий вміст вуглеводів також підвищує апетит.

Крім того, деякі види вівсяного молока можуть бути підсолодженими. Таким чином, регулярне вживання вівсяного молока може з часом призвести до надмірної ваги або навіть ожиріння. Хоча овес не містить глютену, вівсяне молоко може бути забруднене ним у процесі виробництва. З цієї причини людям з непереносимістю глютену або целіакією не слід його споживати.

Також дієтолог наголошує, що вівсяне молоко є одним із найбільш хімічно забруднених продуктів. Це молоко може містити забруднюючі речовини у вигляді залишків пестицидів, які використовуються при вирощуванні вівса для захисту рослин від шкідників.

Це особливо небезпечно для жінок, оскільки хімічні речовини порушують гормональну систему, що може призвести до проблем із зачаттям, захворювань щитовидної залози та навіть розвитку раку.

Вівсяне молоко також може містити багато інших шкідливих для здоров'я харчових добавок, таких як консерванти, загусники та штучні ароматизатори. Робінсон наголошує на уважному читанні етикеток і перевірці складу продукту.

@stephrobinnson

why oat milk is causing your sugar cravings. The best milks to drink & brands for acne, reducing cravings and gut health #nondairymilk #dairyfreemilk #bestmilks #macadamiamilk #oatmilk #bloodsugarbalance

original sound - Steph Robinson

 

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