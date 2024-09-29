Названо самое худшее молоко в мире: почему его надо избегать

Какое молоко вредно для организма?

Сейчас в магазинах можно найти много видов коровьего молока с разной жирностью или безлактозное молоко, но и много заменяющих их растительных напитков.

Многие выбирают их из-за аллергии на молочные белки, непереносимость лактозы или другие проблемы со здоровьем.

Альтернативой является, например, овсяное молоко, которое могут употреблять люди с аллергией на орехи и непереносимостью других эквивалентов молока, таких как кокосовое или миндальное молоко.

Овсяное молоко также улучшает пищеварение благодаря содержанию клетчатки и регулирует уровень холестерина и АД. Оно содержит витамины группы В и А, кальций, железо, магний, цинк и калий.

Однако американский диетолог Стеф Робинсон предупредила, что овсяное молоко совсем не здоровый выбор.

"Худшее молоко, которое вы можете потреблять, - это овсяное молоко. Оно резко повышает уровень сахара в крови, который потом быстро падает, заставляя вас чувствовать себя уставшими и лишенными энергии", - сказала эксперт.

Почему овсяное молоко не полезно и чем оно может повредить?

Диетолог предупреждает, что овсяное молоко имеет высокое содержание глюкозы. Поэтому оно вызывает скачки глюкозы в крови, что неблагоприятно для здоровья и повышает риск развития диабета. Поэтому его не следует употреблять особенно людям с сахарным диабетом и резистентностью к инсулину. Высокое содержание углеводов также увеличивает аппетит.

Кроме того, некоторые виды овсяного молока могут быть подслащенными. Таким образом, регулярное употребление овсяного молока может со временем привести к избыточному весу или даже ожирению. Хотя овес не содержит глютена, овсяное молоко может быть загрязнено им в процессе производства. По этой причине людям с непереносимостью глютена или целиакией не следует его употреблять.

Также диетолог отмечает, что овсяное молоко является одним из наиболее химически загрязненных продуктов. Это молоко может содержать загрязняющее вещество в виде остатков пестицидов, которые используются при выращивании овса для защиты растений от вредителей.

Это особенно опасно для женщин, поскольку химические вещества нарушают гормональную систему, что может привести к проблемам с зачатием, заболеваниям щитовидной железы и даже развитию рака.

Овсяное молоко также может содержать многие другие вредные для здоровья пищевые добавки, такие как консерванты, загустители и искусственные ароматизаторы. Робинсон отмечает внимательное чтение этикеток и проверку состава продукта.