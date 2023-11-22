Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
Найдорожчі бренди світу перебувають у стані стагнації. Темпи зростання загальної вартості компаній з топ-100 різко сповільнилися: з 16% у 2022 році до 5,7% у 2023-му. Таким чином, загальна вартість “найкрутіших" брендів складає сьогодні близько 3,3 трлн доларів.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на звіт аналітичної компанії Interbrand розповідає, які бренди сьогодні є найдорожчими і які тенденції спостерігаються.
Топ-10 найдорожчих брендів світу
Рейтинг найдорожчих компаній вже 11-й рік поспіль очолює Apple. Зазначається, що це перший бренд, вартість якого перевищила півтрильйона доларів.
У топ-10 брендів, які найбільше підвищили вартість, входить Microsoft (+14%).
Цього року у список 100 "найгрошовитіших" увірвався бренд Nespresso.
Загальний рейтинг виглядає наступним чином:
- Apple (502,7 млрд доларів)
- Microsoft (316,7 млрд доларів)
- Amazon (276,9 млрд доларів)
- Google (260,3 млрд доларів)
- Samsung (91,4 млрд доларів)
- Toyota (64,5 млрд доларів)
- Mercedes-Benz (61,4 млрд доларів)
- Coca-Cola (58 млрд доларів)
- Nike (53,8 млрд доларів)
- BMW (51,2 млрд доларів)
Найдорожчі бренди світу (інфографіка: interbrand.com)
За словами аналітиків, найшвидше зростає у вартості Airbnb (№46), незважаючи на те, що бренд увійшов до списку лише минулого року.
Zara (№43) і Sephora (№97) є "двома зірками роздрібної торгівлі", вартість бренду яких зросла на 10% і 15% відповідно.
Загалом, кажуть експерти, чи не найактивніше розвиваються сьогодні компанії лакшері-сегменту (зокрема Hermès, Dior, Prada, Tiffany і Burberry) і автомобільні бренди.
"Однак темпи зростання Tesla найповільніші серед автомобільних брендів", - відзначають у Interbrand.
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