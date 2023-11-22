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Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!

Середа 22 листопада 2023 17:54
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Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років! Стали відомі назви найдорожчих брендів світу (фото: pedalo.co.uk)
Автор: Василина Копитко

Найдорожчі бренди світу перебувають у стані стагнації. Темпи зростання загальної вартості компаній з топ-100 різко сповільнилися: з 16% у 2022 році до 5,7% у 2023-му. Таким чином, загальна вартість “найкрутіших" брендів складає сьогодні близько 3,3 трлн доларів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на звіт аналітичної компанії Interbrand розповідає, які бренди сьогодні є найдорожчими і які тенденції спостерігаються.

Топ-10 найдорожчих брендів світу

Рейтинг найдорожчих компаній вже 11-й рік поспіль очолює Apple. Зазначається, що це перший бренд, вартість якого перевищила півтрильйона доларів.

У топ-10 брендів, які найбільше підвищили вартість, входить Microsoft (+14%).

Цього року у список 100 "найгрошовитіших" увірвався бренд Nespresso.

Загальний рейтинг виглядає наступним чином:

  • Apple (502,7 млрд доларів)
  • Microsoft (316,7 млрд доларів)
  • Amazon (276,9 млрд доларів)
  • Google (260,3 млрд доларів)
  • Samsung (91,4 млрд доларів)
  • Toyota (64,5 млрд доларів)
  • Mercedes-Benz (61,4 млрд доларів)
  • Coca-Cola (58 млрд доларів)
  • Nike (53,8 млрд доларів)
  • BMW (51,2 млрд доларів)

Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!Найдорожчі бренди світу (інфографіка: interbrand.com)

За словами аналітиків, найшвидше зростає у вартості Airbnb (№46), незважаючи на те, що бренд увійшов до списку лише минулого року.

Zara (№43) і Sephora (№97) є "двома зірками роздрібної торгівлі", вартість бренду яких зросла на 10% і 15% відповідно.

Загалом, кажуть експерти, чи не найактивніше розвиваються сьогодні компанії лакшері-сегменту (зокрема Hermès, Dior, Prada, Tiffany і Burberry) і автомобільні бренди.

"Однак темпи зростання Tesla найповільніші серед автомобільних брендів", - відзначають у Interbrand.

Раніше ми писали про те, скільки коштують найдорожчі авто у світі.

Нещодавно ми писали про те, що відомий бренд заходить в Україну.

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