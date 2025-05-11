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Цей молочний продукт визнано найшкідливішим: він є майже в кожному холодильнику

Неділя 11 травня 2025 07:23
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Цей молочний продукт визнано найшкідливішим: він є майже в кожному холодильнику Фото: Який молочний продукт - найшкідливіший (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дієтологи попереджають, що серед усього розмаїття молочної продукції є один продукт, який особливо шкодить здоров’ю, хоча присутній майже в кожному українському холодильнику.

Про яку саме "молочку" йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Який молочний продукт зовсім некорисний?

Йдеться про солодкі фруктові йогурти з тривалим терміном зберігання. На перший погляд, йогурт вважається корисною їжею, що сприяє травленню та є джерелом білка й кальцію. Але фахівці наголошують: усе залежить від складу. Саме популярні ароматизовані йогурти, які продаються у пластикових стаканчиках і мають "фрукти" або "злаки" в назві, - це справжня пастка для здоров’я.

Чому такі йогурти шкідливі?

Високий вміст цукру

Один стакан такого йогурту може містити до 5-6 чайних ложок цукру - майже половина добової норми. Це сприяє набору ваги, коливанням рівня глюкози в крові та навіть ризику розвитку діабету 2 типу.

Штучні добавки

У складі часто містяться ароматизатори, барвники, загущувачі та стабілізатори, які не мають нічого спільного зі справжнім йогуртом. Вони можуть викликати алергічні реакції або подразнення шлунково-кишкового тракту.

Низька кількість корисних бактерій

Через пастеризацію та консерванти в магазинних йогуртах майже не залишається живих пробіотиків, а отже, користь для травлення - мінімальна.

Які йогурти краще обирати?

Дієтологи радять не піддаватися на маркетинг і уважно читати етикетку. Найкращим вибором буде натуральний йогурт без додавання цукру, з коротким терміном зберігання - або ж самостійно приготований вдома. До нього можна додати свіжі ягоди, мед чи трохи горіхів - так ви отримаєте справді корисний перекус без шкоди для здоров’я.

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В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, сайт Eat this, not That, рекомендації дієтологів.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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