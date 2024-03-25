Названо миючі засоби, які категорично не можна використовувати

Використання деяких миючих засобі може призвести до проблем. Зокрема, під час прибирання будинку можна пошкодити меблі та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Полірування меблів

Власник компанії з прибирання Робін Мерфі розповів, що немає причин купувати засіб для полірування меблів.

"Сьогодні більшість дерев’яних меблів мають захисне покриття поверх деревини. Тому краще з поверхні легко видалити пил або протерти вологою ганчіркою", - зазначив експерт.

Деякі поліролі, олії та віск абсолютно непотрібні та залишають залишки, які можуть пошкодити поверхню.

Засіб для чищення духовки

Якщо вашій духовці десятки років або вона не має функції самоочищення, немає вагомих причин тримати засіб для чищення духовки під рукою.

Краще зробити пасту з харчовою содою і водою. Намажте брудні ділянки духовки та дайте їй постояти протягом п’яти-десяти хвилин, а потім протріть мочалкою або щіткою для чищення.

Очищувач скла

Усі люблять, коли вікна сяють. Однак, вам не потрібен миючий засіб для скла, щоб отримати такий ефект.

"Я віддаю перевагу використанню екологічно засобу для чищення скла. Проста суміш оцту та води є життєздатною альтернативою для досягнення сяючих результатів", - зазначив експерт.

Зокрема, для дрібних плям, таких як відбитки пальців або незначні бризки води на дзеркалах у ванній кімнаті може бути достатньо невеликої кількості звичайної води.

Одноразові серветки

Одноразові серветки чудово підходять для подорожі. Оскільки вони одноразові, то серветки не найкращий вибір для навколишнього середовища.

Звичайний спрей для чищення та серветка з мікрофібри можуть стати кращим варіантом.

Правила використання миючих засобів

Слід зберігати миючі засоби в місці недоступному для дітей - на верхніх полицях або в замкненій шафці.

Відразу після використання слід закрити миючий засіб і поставити його на місце, щоб уникнути вдихання або ковтання токсинів, а також для запобігання опіків.

Також не можна змішувати миючі засоби, особливо це стосується кислот і відбілювачів, такі суміші утворюють токсичні, бо це небезпечні гази.

Слід зберігати миючі засоби в закритих, оригінальних упаковках.

Категорично заборонено зберігати миючі засоби поруч з продуктами харчування і склянками для пиття.

До того ж перед початком використання слід уважно прочитати вказівки на упаковці, і строго дотримуватися їх, щоб уникнути отруєння, як у дорослих, так і у дітей.